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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США планируют ускорить поставку систем NASAMS Украине – CNN

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Кирби пообещал поставку зенитно-ракетных комплексов в ближайшее время
Кирби пообещал поставку зенитно-ракетных комплексов в ближайшее время
Фото: EPA

США хотят ускорить доставку двух передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS в Украину. Об этом заявил координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает CNN 11 октября.

По его словам, США заинтересованы в том, чтобы поставить Украине первые две системы в самом ближайшем будущем. При этом Кирби не назвал конкретную дату доставки NASAMS.

Совместные американо-норвежские системы помогут выполнить просьбу президента Украины Владимира Зеленского об усилении противовоздушной обороны, отмечает CNN.

Байден ранее согласился заключить контракт на восемь систем NASAMS, которые обеспечивают защиту ближнего и среднего радиуса действия.

Ао время виртуальной встречи G7 Зеленский заявил, что "совместные усилия по созданию воздушного щита для Украины" должны быть активизированы после массовых атак российских крылатых ракет и беспилотников.

Контекст:

1 июля в Пентагоне анонсировали поставку двух передовых систем ПВО NASAMS, они входят в 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины. Отмечалось, что в рамках этого пакета США заключают контракты с представителями промышленности, а не поставляют оборудование из запасов Пентагона.

30 июля в Пентагоне сообщили, что США начали процесс закупки систем ПВО NASAMS для Украины.

24 августа, в День Независимости Украины, Байден объявил о новом, 20-м пакете военной помощи Украине на сумму $2,98 млрд. В него входят шесть систем NASAMS и боеприпасы для них. Речь, как и в прошлый раз, идет о заключении контрактов с производителями и помощи "в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

В конце августа минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на закупку ЗРК NASAMS для Украины.

27 сентября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что первые две батареи зенитных комплексов NASAMS будут переданы Украине в ближайшее время.

Теги: США, ПВО, российская агрессия, война России против Украины, Джон Кирби, NASAMS
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