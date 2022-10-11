США планируют ускорить поставку систем NASAMS Украине – CNN

По его словам, США заинтересованы в том, чтобы поставить Украине первые две системы в самом ближайшем будущем. При этом Кирби не назвал конкретную дату доставки NASAMS.

Совместные американо-норвежские системы помогут выполнить просьбу президента Украины Владимира Зеленского об усилении противовоздушной обороны, отмечает CNN.

Байден ранее согласился заключить контракт на восемь систем NASAMS, которые обеспечивают защиту ближнего и среднего радиуса действия.

Ао время виртуальной встречи G7 Зеленский заявил, что "совместные усилия по созданию воздушного щита для Украины" должны быть активизированы после массовых атак российских крылатых ракет и беспилотников.