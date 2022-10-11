США планируют ускорить поставку систем NASAMS Украине – CNN

По его словам, США заинтересованы в том, чтобы поставить Украине первые две системы в самом ближайшем будущем. При этом Кирби не назвал конкретную дату доставки NASAMS.
Совместные американо-норвежские системы помогут выполнить просьбу президента Украины Владимира Зеленского об усилении противовоздушной обороны, отмечает CNN.
Байден ранее согласился заключить контракт на восемь систем NASAMS, которые обеспечивают защиту ближнего и среднего радиуса действия.
Ао время виртуальной встречи G7 Зеленский заявил, что "совместные усилия по созданию воздушного щита для Украины" должны быть активизированы после массовых атак российских крылатых ракет и беспилотников.
1 июля в Пентагоне анонсировали поставку двух передовых систем ПВО NASAMS, они входят в 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины. Отмечалось, что в рамках этого пакета США заключают контракты с представителями промышленности, а не поставляют оборудование из запасов Пентагона.
30 июля в Пентагоне сообщили, что США начали процесс закупки систем ПВО NASAMS для Украины.
24 августа, в День Независимости Украины, Байден объявил о новом, 20-м пакете военной помощи Украине на сумму $2,98 млрд. В него входят шесть систем NASAMS и боеприпасы для них. Речь, как и в прошлый раз, идет о заключении контрактов с производителями и помощи "в среднесрочной и долгосрочной перспективе".
В конце августа минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на закупку ЗРК NASAMS для Украины.
27 сентября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что первые две батареи зенитных комплексов NASAMS будут переданы Украине в ближайшее время.