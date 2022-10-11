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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Одна из самых бессмысленных террористических акций в истории режима Путина". В ГУР МО рассказали, когда и зачем Россия спланировала массированную ракетную атаку на Украину

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Россия спланировала атаку на инфраструктуру Украины, но часть ракет оккупантов ударила просто по улицам украинских городов
Россия спланировала атаку на инфраструктуру Украины, но часть ракет оккупантов ударила просто по улицам украинских городов
Фото: Валентин Резніченко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Ракетная атака России по инфраструктурным объектам и мирным городам Украины была спланирована 2 октября, окончательное решение об ударе в РФ приняли 9 октября. Об этом 11 октября в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Андрей Юсов, пишет Общественное.

По его словам, российская атака не является ответом на взрыв на Крымскому мосту. Она связана с назначением нового командующего группировкой оккупационных войск в Украине Сергея Суровикина.

"Потому что необходимо быстро продемонстрировать какие-то вроде бы реальные достижения и провести такую политическую и психологическую операцию", – пояснил Юсов.

Он добавил, что РФ избрала целями ударов преимущественно гражданскую инфраструктуру.

"Вчерашний массовый ракетный удар рашистов по Украине — одна из самых бессмысленных террористических акций в истории режима Путина. Это явка с повинной. Весь мир увидел, что удары наносятся, в первую очередь, по гражданским объектам, по мирным жителям, по энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает жизнедеятельность именно гражданских объектов", – рассказал представитель ГУР МО.

Он подчеркнул, что военная инфраструктура и обороноспособность Украины в результате этих ударов почти не пострадала.

"Пострадали мирные люди. Это то, что увидел весь мир", – подчеркнул Юсов.

Издание "НВ" цитирует слова представителя ГУР МО о том, что подобный стиль ведения боевых действий характерен для Суровикина. 

"Недавно некто Сергей Суровикин был представлен как новый глава оккупационной армии россиян в Украине. Он известен тем, что возглавлял воздушно-космические силы России, не служив в авиации, а до этого – воздушную группировку россиян в Сирии. Это его стиль… забрасывать ракетами инфраструктуру, в частности, объекты гражданской инфраструктуры", – сказал Юсов.

Контекст:

10 октября Украина подверглась массированной ракетной атаке. Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей  была обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 млн до $700 млн.

11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. Украинские силы ПВО сбили 20 из 28 выпущенных оккупантами ракет и 13 дронов-камикадзе.

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