"Одна из самых бессмысленных террористических акций в истории режима Путина". В ГУР МО рассказали, когда и зачем Россия спланировала массированную ракетную атаку на Украину

По его словам, российская атака не является ответом на взрыв на Крымскому мосту. Она связана с назначением нового командующего группировкой оккупационных войск в Украине Сергея Суровикина.
"Потому что необходимо быстро продемонстрировать какие-то вроде бы реальные достижения и провести такую политическую и психологическую операцию", – пояснил Юсов.
Он добавил, что РФ избрала целями ударов преимущественно гражданскую инфраструктуру.
"Вчерашний массовый ракетный удар рашистов по Украине — одна из самых бессмысленных террористических акций в истории режима Путина. Это явка с повинной. Весь мир увидел, что удары наносятся, в первую очередь, по гражданским объектам, по мирным жителям, по энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает жизнедеятельность именно гражданских объектов", – рассказал представитель ГУР МО.
Он подчеркнул, что военная инфраструктура и обороноспособность Украины в результате этих ударов почти не пострадала.
"Пострадали мирные люди. Это то, что увидел весь мир", – подчеркнул Юсов.
Издание "НВ" цитирует слова представителя ГУР МО о том, что подобный стиль ведения боевых действий характерен для Суровикина.
"Недавно некто Сергей Суровикин был представлен как новый глава оккупационной армии россиян в Украине. Он известен тем, что возглавлял воздушно-космические силы России, не служив в авиации, а до этого – воздушную группировку россиян в Сирии. Это его стиль… забрасывать ракетами инфраструктуру, в частности, объекты гражданской инфраструктуры", – сказал Юсов.
10 октября Украина подверглась массированной ракетной атаке. Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.
В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей была обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.
По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 млн до $700 млн.
11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. Украинские силы ПВО сбили 20 из 28 выпущенных оккупантами ракет и 13 дронов-камикадзе.