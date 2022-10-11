"Одна из самых бессмысленных террористических акций в истории режима Путина". В ГУР МО рассказали, когда и зачем Россия спланировала массированную ракетную атаку на Украину

Россия спланировала атаку на инфраструктуру Украины, но часть ракет оккупантов ударила просто по улицам украинских городов Фото: Валентин Резніченко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

По его словам, российская атака не является ответом на взрыв на Крымскому мосту. Она связана с назначением нового командующего группировкой оккупационных войск в Украине Сергея Суровикина.

"Потому что необходимо быстро продемонстрировать какие-то вроде бы реальные достижения и провести такую политическую и психологическую операцию", – пояснил Юсов.

Он добавил, что РФ избрала целями ударов преимущественно гражданскую инфраструктуру.

"Вчерашний массовый ракетный удар рашистов по Украине — одна из самых бессмысленных террористических акций в истории режима Путина. Это явка с повинной. Весь мир увидел, что удары наносятся, в первую очередь, по гражданским объектам, по мирным жителям, по энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает жизнедеятельность именно гражданских объектов", – рассказал представитель ГУР МО.

Он подчеркнул, что военная инфраструктура и обороноспособность Украины в результате этих ударов почти не пострадала.

"Пострадали мирные люди. Это то, что увидел весь мир", – подчеркнул Юсов.

Издание "НВ" цитирует слова представителя ГУР МО о том, что подобный стиль ведения боевых действий характерен для Суровикина.

"Недавно некто Сергей Суровикин был представлен как новый глава оккупационной армии россиян в Украине. Он известен тем, что возглавлял воздушно-космические силы России, не служив в авиации, а до этого – воздушную группировку россиян в Сирии. Это его стиль… забрасывать ракетами инфраструктуру, в частности, объекты гражданской инфраструктуры", – сказал Юсов.