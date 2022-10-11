"Россия должна быть полностью изолирована и наказана". Зеленский представил "Большой семерке" украинскую формулу мира, которая не оставит шансов стране-террористу

"Я благодарю вас за всю уже оказанную помощь. Она большая, она существенная, но руководитель России, который сейчас находится на завершающем этапе своего правления, все еще имеет возможность для повышения эскалации, и это угроза для всех нас. Но у нас есть "формула мира". И сейчас, реагируя на российский террор, на псевдореферендумы и попытку аннексии нашей территории, мы можем применить "формулу мира" так, чтобы у государства-террориста не осталось ни единого шанса", – заявил Зеленский.

Первым пунктом в "формуле мира" он назвал "воздушный щит" для Украины, подчеркнув, что когда страна будет иметь достаточное количество современных систем ПВО, ключевой элемент российского террора – ракетные удары – перестанет работать.

"Я благодарю Германию и лично канцлера [Олафа] Шольца за ускорение поставок IRIS. Благодарю США и лично президента [Джо] Байдена за решение предоставить современные ПРО и ПВО. И верим, господин президент, что это будут и системы среднего и дальнего радиуса действия, которые позволят создать эшелонированную систему обороны", – сказал украинский лидер.

Другими пунктами украинской "формулы мира" Зеленский назвал восстановление территориальной целостности Украины и наказание России за агрессию. Он подчеркнул, что из того, какие последствия будет иметь для РФ развязанная ею война против Украины, "сделают выводы многие страны мира", и от этого зависит устойчивость международного правопорядка.

"Россия должна быть полностью изолирована и наказана. Наказана и политически, и санкционно", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский указал, что пока у Украины нет возможности для дипломатии из-за того, что президент России Владимир Путин верит только в террор, и страна нуждаемся в оборонной поддержке.

"Именно на поле боя [Украина] борется за мир. Но и в плоскости дипломатии – в нашей работе над гарантиями безопасности для Украины и дополнением существующей архитектуры безопасности в Европе. Проект Kyiv Security Compact – реальный вклад в безопасность, это дальновидный элемент формулы мира для всех нас. Я прошу вас поддержать этот Compact", – резюмировал президент Украины.