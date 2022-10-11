"Сейчас мы видим большую угрозу". Зеленский на саммите "Большой семерки" предложил разместить международных наблюдателей на границе с Беларусью

"Мир возможен не просто тогда, когда есть мир с одним соседом, а когда он со всеми соседями. И я хочу обратить внимание на одну страну. Территория Беларуси уже применяется для ударов по Украине. И сейчас мы видим большую угрозу", – заявил украинский президент.
По его словам, Россия пытается прямо втянуть Беларусь в войну, разыгрывая провокацию с утверждениями о том, что Украина якобы готовит удар по РБ. Зеленский констатировал, что опосредованно РФ уже втянула Беларусь в развязанную ею войну в Украине и теперь стремится втянуть напрямую.
"Украина не планировала и не планирует военные меры против Беларуси. Нас интересует только восстановление нашей территориальной целостности. Но чтобы полностью снять эту провокацию, чтобы снять эти звучащие от [самопровозглашенного президента Беларуси Александра] Лукашенко нарративы, чтобы снять даже предположение о какой-либо угрозе якобы от нас, мы предлагаем свое решение", – сказал президент Украины.
По мнению Зеленского, на границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей по мониторингу ситуации безопасности, а ее формат может быть разработан украинскими дипломатами.
"И я прошу вас на уровне "Группы семи" поддержать эту нашу инициативу", – призвал украинский лидер.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.
По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, которые должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.
Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.
7 октября стало известно, что Россия доставила в Беларусь – вероятно, для атак западных регионов Украины – иранские дроны-камикадзе.
8 октября вечером посла Украины в Минске Игоря Кизима пригласили в министерство иностранных дел Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту о том, что Украина якобы планирует нанести удар по территории Беларуси. Информация о "намерениях нанести удар" не соответствует действительности, заявили в МИД Украины. В министерстве не исключают, что это вручение ноты может быть "частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины".
10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. 11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил.