"Сейчас мы видим большую угрозу". Зеленский на саммите "Большой семерки" предложил разместить международных наблюдателей на границе с Беларусью

Зеленский заверил, что у Украины нет никаких агрессивных планов в отношении Беларуси Фото: president.gov.ua

"Мир возможен не просто тогда, когда есть мир с одним соседом, а когда он со всеми соседями. И я хочу обратить внимание на одну страну. Территория Беларуси уже применяется для ударов по Украине. И сейчас мы видим большую угрозу", – заявил украинский президент.

По его словам, Россия пытается прямо втянуть Беларусь в войну, разыгрывая провокацию с утверждениями о том, что Украина якобы готовит удар по РБ. Зеленский констатировал, что опосредованно РФ уже втянула Беларусь в развязанную ею войну в Украине и теперь стремится втянуть напрямую.

"Украина не планировала и не планирует военные меры против Беларуси. Нас интересует только восстановление нашей территориальной целостности. Но чтобы полностью снять эту провокацию, чтобы снять эти звучащие от [самопровозглашенного президента Беларуси Александра] Лукашенко нарративы, чтобы снять даже предположение о какой-либо угрозе якобы от нас, мы предлагаем свое решение", – сказал президент Украины.

По мнению Зеленского, на границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей по мониторингу ситуации безопасности, а ее формат может быть разработан украинскими дипломатами.

"И я прошу вас на уровне "Группы семи" поддержать эту нашу инициативу", – призвал украинский лидер.