Зеленский на саммите G7: Когда Россия атакует энергетическую стабильность наших стран, нужно заблокировать санкциями ее энергетический сектор

"Мы все должны осознавать, что [Россия] это враг не только Украины. Это враг и каждого из вас. Он не ограничивается только ракетами. Видим диверсии против газопроводов ["Северный поток – 1" и "Северный поток – 2"] в Балтийском море и против критически важных кабелей в Европе. Видим энергетический кризис. Продовольственный кризис и искусственную угрозу голода для африканских и азиатских стран. И кто это делает? Кто провоцирует и разжигает? Государство-террорист. И это Россия", – заявил Зеленский.
По словам украинского президента, Россия хочет спровоцировать хаос в Украине и во всем демократическом мире. Для этого государство-оккупант, подчеркнул Зеленский, использует все – от ракетных ударов до захвата атомной станции, угроз радиационной катастрофы, от диверсий против инфраструктуры в Европе до сознательной попытки уничтожить энергообъекты Украины.
Украинский лидер призвал остановить Россию симметричными шагами, которые, по его мнению, должны предпринять "Большая семерка" и весь демократический мир.
"Когда Россия атакует энергетический сектор и энергетическую стабильность наших стран, нужно заблокировать санкциями ее энергетический сектор, сломать стабильность российских доходов от торговли нефтью и газом. Нужен жесткий ценовой потолок для экспорта нефти и газа из России – ноль прибыли для государства-террориста", – убежден он.
Страны "Большой семерки" собрались 11 октября на срочное заседание из-за массированных ракетных обстрелов Россией городов Украины, затронувших 15 регионов. Заседание с свое выступление на нем Зеленский анонсировал 10 октября. В состав G7 входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония.
Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.
В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.
По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 млн до $700 млн.
11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжается. Украинские силы ПВО сбили 20 из 28 выпущенных оккупантами ракет и 13 дронов-камикадзе.