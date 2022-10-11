Зеленский на саммите G7: Когда Россия атакует энергетическую стабильность наших стран, нужно заблокировать санкциями ее энергетический сектор

"Мы все должны осознавать, что [Россия] это враг не только Украины. Это враг и каждого из вас. Он не ограничивается только ракетами. Видим диверсии против газопроводов ["Северный поток – 1" и "Северный поток – 2"] в Балтийском море и против критически важных кабелей в Европе. Видим энергетический кризис. Продовольственный кризис и искусственную угрозу голода для африканских и азиатских стран. И кто это делает? Кто провоцирует и разжигает? Государство-террорист. И это Россия", – заявил Зеленский.

По словам украинского президента, Россия хочет спровоцировать хаос в Украине и во всем демократическом мире. Для этого государство-оккупант, подчеркнул Зеленский, использует все – от ракетных ударов до захвата атомной станции, угроз радиационной катастрофы, от диверсий против инфраструктуры в Европе до сознательной попытки уничтожить энергообъекты Украины.

Украинский лидер призвал остановить Россию симметричными шагами, которые, по его мнению, должны предпринять "Большая семерка" и весь демократический мир.

"Когда Россия атакует энергетический сектор и энергетическую стабильность наших стран, нужно заблокировать санкциями ее энергетический сектор, сломать стабильность российских доходов от торговли нефтью и газом. Нужен жесткий ценовой потолок для экспорта нефти и газа из России – ноль прибыли для государства-террориста", – убежден он.