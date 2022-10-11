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Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил

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Проверка нужна для определения готовности к выполнению поставленных задач, сообщают в минобороны
Проверка нужна для определения готовности к выполнению поставленных задач, сообщают в минобороны
Фото: ЕРА

Госсекретариат Совета безопасности Беларуси по поручению самопровозглашенного президента республики Александра Лукашенко объявил проверку вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

В ходе проверки воинские части должны отработать "марш и развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач".

Проверка нужна для определения готовности к выполнению поставленных заданий, отмечают в минобороны республики.

11 октября Главное управление разведки Министерство обороны Украины сообщило о том, что власти Беларуси оказывают военную помощь России, осуществляющей агрессию в Украине. В частности, на ее территорию переправлены несколько десятков дронов-камикадзе Shahed-136.

Кроме того, ГУР зафиксировал железнодорожные поставки оружия и боеприпасов из Беларуси в оккупированный Крым и Ростовскую область РФ.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

7 октября стало известно, что Россия доставила в Беларусь, вероятно, для атак западных регионов Украины иранские дроны-камикадзе.

8 октября вечером посла Украины в Минске Игоря Кизима пригласили в министерство иностранных дел Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту о том, что Украина якобы планирует нанести удар по территории Беларуси. Информация о "намерениях нанести удар" не соответствует действительности, заявили в МИД Украины. В министерстве не исключают, что это вручение ноты может быть "частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины".

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, военные учения, Минобороны, война России против Украины
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