Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил

Проверка нужна для определения готовности к выполнению поставленных задач, сообщают в минобороны Фото: ЕРА

В ходе проверки воинские части должны отработать "марш и развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач".

Проверка нужна для определения готовности к выполнению поставленных заданий, отмечают в минобороны республики.

11 октября Главное управление разведки Министерство обороны Украины сообщило о том, что власти Беларуси оказывают военную помощь России, осуществляющей агрессию в Украине. В частности, на ее территорию переправлены несколько десятков дронов-камикадзе Shahed-136.

Кроме того, ГУР зафиксировал железнодорожные поставки оружия и боеприпасов из Беларуси в оккупированный Крым и Ростовскую область РФ.