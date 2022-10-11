Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил

В ходе проверки воинские части должны отработать "марш и развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач".
Проверка нужна для определения готовности к выполнению поставленных заданий, отмечают в минобороны республики.
11 октября Главное управление разведки Министерство обороны Украины сообщило о том, что власти Беларуси оказывают военную помощь России, осуществляющей агрессию в Украине. В частности, на ее территорию переправлены несколько десятков дронов-камикадзе Shahed-136.
Кроме того, ГУР зафиксировал железнодорожные поставки оружия и боеприпасов из Беларуси в оккупированный Крым и Ростовскую область РФ.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.
7 октября стало известно, что Россия доставила в Беларусь, вероятно, для атак западных регионов Украины иранские дроны-камикадзе.
8 октября вечером посла Украины в Минске Игоря Кизима пригласили в министерство иностранных дел Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту о том, что Украина якобы планирует нанести удар по территории Беларуси. Информация о "намерениях нанести удар" не соответствует действительности, заявили в МИД Украины. В министерстве не исключают, что это вручение ноты может быть "частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины".