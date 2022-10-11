В Беларуси находятся более 30 иранских дронов Shahed-136 и РФ продолжает их завозить – ГУР Минобороны

По его словам, Беларусь помогает оккупантам поставками вооружений и боекомплектов, в чем остро нуждается сейчас российская армия. Готовится размещение "частично мобилизованных" на территории республики.

Также Беларусь рассматривается как база для отправки иранских дронов-камикадзе, отметил Юсов.

"На территорию Беларуси по состоянию на 10 октября были доставлены 32 беспилотника Shahed-136. До 14 октября туда должны приехать еще восемь единиц этой техники", – сказал спикер разведки.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин добивается от главы Беларуси Александра Лукашенко участия наземных войск в военных действиях против Украины. Но ни соответствующих мобилизационных действий, ни перегруппировок около границы не происходит.

"Если будет изменение ситуации, то наша разведка, союзники будут об этом знать и будут проинформированы. Сценарии могут быть разные, и Украина к ним готова", – заявил представитель ГУР МО.

Сегодня же разведка сообщила конкретные данные о поставкай боеприпасов и других военных ресурсов оккупантам: на железнодорожную станцию "Кировская" в Крыму прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами - 12 вагонов/492 тонны, который был отправлен с 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов ВС Беларуси (Добруш, Гомельская область).

Также в ближайшее время запланировано перемещение 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) и военно-техническим имуществом с арсеналов и баз хранения ВС Беларуси, информирует разведка.

Составы, по данным ГУР, должны прибыть на железнодорожные станции "Каменска" (Каменск-Шахтинский) и "Марцево" (Таганрог) Ростовской области РФ.