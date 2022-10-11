В ОБСЕ категорически осудили атаки России на Украину

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау стал одним из авторов заявления с осуждением РФ Фото: EPA

"Жилые дома, площади и улицы в час пик, парки и детские площадки являются целями неизбирательных ударов России по украинским городам. Эти ужасные военные действия олицетворяют полное пренебрежение и нарушение международного права, в частности международного гуманитарного права. Единственная причина этих жестоких актов — усиливать террор и компенсировать неудачи в достижении тактических и стратегических целей", – говорится в заявлении.

Его авторы заверили, что едины с народом Украины и будут поддерживать его борьбу за общие с ОБСЕ ценности.

С заявлением выступили действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, премьер-министр Швеции Анн Линде и министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, представляющие "Тройку ОБСЕ", а также президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт (депутат парламента Швеции), генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид и генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла.