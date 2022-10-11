В ОБСЕ категорически осудили атаки России на Украину

"Жилые дома, площади и улицы в час пик, парки и детские площадки являются целями неизбирательных ударов России по украинским городам. Эти ужасные военные действия олицетворяют полное пренебрежение и нарушение международного права, в частности международного гуманитарного права. Единственная причина этих жестоких актов — усиливать террор и компенсировать неудачи в достижении тактических и стратегических целей", – говорится в заявлении.
Его авторы заверили, что едины с народом Украины и будут поддерживать его борьбу за общие с ОБСЕ ценности.
С заявлением выступили действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, премьер-министр Швеции Анн Линде и министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, представляющие "Тройку ОБСЕ", а также президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт (депутат парламента Швеции), генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид и генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла.
Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.
Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.
В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергетической структуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.