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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОБСЕ категорически осудили атаки России на Украину

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Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау стал одним из авторов заявления с осуждением РФ
Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау стал одним из авторов заявления с осуждением РФ
Фото: EPA

Генеральный секретарь, президент и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) категорически осудили нападения России на гражданские объекты в Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

"Жилые дома, площади и улицы в час пик, парки и детские площадки являются целями неизбирательных ударов России по украинским городам. Эти ужасные военные действия олицетворяют полное пренебрежение и нарушение международного права, в частности международного гуманитарного права. Единственная причина этих жестоких актов — усиливать террор и компенсировать неудачи в достижении тактических и стратегических целей", – говорится в заявлении.

Его авторы заверили, что едины с народом Украины и будут поддерживать его борьбу за общие с ОБСЕ ценности.

С заявлением выступили действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, премьер-министр Швеции Анн Линде и министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, представляющие "Тройку ОБСЕ", а также президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт (депутат парламента Швеции), генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид и генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла.

Контекст:

Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергетической структуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

Теги: Россия, ОБСЕ, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты
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