ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил, что Россия заказала в Иране более 2 400 дронов-камикадзе, и попросил у Макрона новые системы ПВО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский призвал предоставить Украине современные системы ПВО и достаточное количество боеприпасов к ним
Зеленский призвал предоставить Украине современные системы ПВО и достаточное количество боеприпасов к ним
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите "Большой семерки" 11 октября призвал союзников обеспечить Украину современными системами противовоздушной обороны и достаточным количеством ракет для них. Видео выступления Зеленского опубликовано 11 октября на странице украинского лидера в Facebook.

"Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ключевой элемент российского террора – ракетные удары – перестанут работать", – отметил он.

Зеленский поблагодарил Германию и лично канцлера Олафа Шольца за ускорение поставок в Украину системы ПВО IRIS-Т.

"Благодарю США и лично президента [Джо] Байдена за решение предоставить современные ПРО и ПВО. И верим, господин президент, что это будут и системы среднего и дальнего радиуса действия, которые позволят создать эшелонированную систему обороны", – сказал украинский лидер.

Он добавил, что благодарен всем, кто помог Украине уже сейчас обеспечить систему ПВО, что позволяет обезвреживать часть российских ракет и беспилотников.

"Но! Одних только "Шахидов" Россия заказала в Иране 2 400 – по данным нашей разведки. И поэтому, уважаемый господин канцлер, уважаемый президент Соединенных Штатов, важно, чтобы мы имели достаточное количество ракет для предоставленных систем ПВО и ПРО и чтобы эти системы были интегрированы с нашей системой обороны. Завтра в формате "Рамштайна" – я бы просил, чтобы наши министры обороны обсудили это", – сказал Зеленский.

Также украинский лидер призвал Италию и Францию поставить в Украину современные системы ПВО.

"Господин президент Франции [Эммануэль Макрон]! Господин премьер-министр Италии [Марио Драги]! Мы очень ожидаем поставки систем SAMP-T. И если это возможно, они нужны уже в ближайшие месяцы", – резюмировал президент Украины.

В этом же выступлении Зеленский заявил, что считает создание "воздушного щита" Украины с помощью оборонной поддержки партнеров первым элементом украинской "формулы мира".

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1629213504147713/

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства. По данным портала "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136 в основном на юге и востоке – в ОдесскойНиколаевскойХарьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

6 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия применила против Украины 86 иранских дронов-камикадзе, 60% из них были сбиты.

7 октября стало известно, что Россия доставила в Беларусь, вероятно, для атак западных регионов Украины иранские дроны-камикадзе. 11 октября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что в РБ находятся уже 32 БПЛА Shahed-136, и в теение ближайших дней Россия направит в Беларусь еще восемь таких беспилотников

Дроны-камикадзе были задействованы Россией в ходе массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины 10 и 11 октября. В каждый из этих дней силы ПВО Украины сбили минимум по 13 "шахидов".

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Франция, Италия, Джо Байден, оккупация, Вооруженные силы Украины, военная техника, разведка, ПВО, военная помощь, Андрей Юсов, беспилотники, Владимир Зеленский, саммит, ВСУ, страна-агрессор, ПРО, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, удары, Эммануэль Макрон, Марио Драги, Олаф Шольц, российские оккупанты, Рамштайн
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Букингемский дворец объявил дату коронации Чарльза III
Букингемский дворец объявил дату коронации Чарльза III
"Моя Любовь". Кулеба в Международный день девочек показал свою дочь
"Моя Любовь". Кулеба в Международный день девочек показал свою дочь
"Твоя мармиза запухла ляже у могилу". Потап после ракетных обстрелов украинских городов обратился к Путину
"Твоя мармиза запухла ляже у могилу". Потап после ракетных обстрелов украинских городов обратился к Путину
"Само понятие "русне – п...зда" приобретает совсем другой смысл". Притула рассказал, как относится к волонтерскому проекту "Теронлифанс"
"Само понятие "русне – п...зда" приобретает совсем другой смысл". Притула рассказал, как относится к волонтерскому проекту "Теронлифанс"
"Люблю тебя навсегда". Старший сын Бекхэмов с женой отпраздновали полгода брака
"Люблю тебя навсегда". Старший сын Бекхэмов с женой отпраздновали полгода брака
"Железный генерал. Уроки человечности". Украинское издательство анонсировало выпуск книги о Залужном
"Железный генерал. Уроки человечности". Украинское издательство анонсировало выпуск книги о Залужном
Парамедик Тайра показала своего питомца – гекона, которого называет драконом по кличке Жевж
Парамедик Тайра показала своего питомца – гекона, которого называет драконом по кличке Жевж
"Будут ребятам на фронт ореховые лепешки". Роговцева похвасталась урожаем орехов
"Будут ребятам на фронт ореховые лепешки". Роговцева похвасталась урожаем орехов
"Это шедевр", "История Зомбистана наглядно". В сети обсуждают краткую историю России, которую опубликовал Гордон
"Это шедевр", "История Зомбистана наглядно". В сети обсуждают краткую историю России, которую опубликовал Гордон
  "Я еще должна его на что-то обменять? Я стиралку не отдам". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой
  "Я еще должна его на что-то обменять? Я стиралку не отдам". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой
  Кунис рассказала, как ее дочь осознала себя украинкой и довела ее до слез
  Кунис рассказала, как ее дочь осознала себя украинкой и довела ее до слез
Dantes заявил, что после ракетной атаки РФ у него появились новые седые волосы
Dantes заявил, что после ракетной атаки РФ у него появились новые седые волосы
Вакарчук после ракетных обстрелов Киева исполнил на уцелевшем "мосту Кличко" песню, посвященную Мариуполю. Видео
Вакарчук после ракетных обстрелов Киева исполнил на уцелевшем "мосту Кличко" песню, посвященную Мариуполю. Видео
"Выкину Рашку из своей жизни". Украинская рэп-певица аlyona аlyona представила новый трек
"Выкину Рашку из своей жизни". Украинская рэп-певица аlyona аlyona представила новый трек
"Что есть более сладостное, нежели ощущение свободного полета над бездной?" Макаревич показал свои новые картины
"Что есть более сладостное, нежели ощущение свободного полета над бездной?" Макаревич показал свои новые картины
Звезда "Игры престолов" вышла замуж за звезду сериала "Озарк"
Звезда "Игры престолов" вышла замуж за звезду сериала "Озарк"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом (62869)
2
"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе (62110)
3
"Он должен мне кучу денег". Кондратюк рассказал, что мог бы сделать Козловский, чтобы рассчитаться с ним по долгам (38919)
4
"Сделали специально". Представительница Украины на конкурсе красоты высказалась о скандале из-за проживания с россиянкой (32489)
5
"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести" (29438)
6
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет" (27003)
7
"Это просто п...здец". Стивен Кинг прокомментировал реакцию россиян на взрыв на Крымском мосту (24018)
8
"Я счастлива!" Пугачева обратилась к поклонникам и рассказала, где она сейчас (22688)
 
 
 
 