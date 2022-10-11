Зеленский заявил, что Россия заказала в Иране более 2 400 дронов-камикадзе, и попросил у Макрона новые системы ПВО

"Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ключевой элемент российского террора – ракетные удары – перестанут работать", – отметил он.
Зеленский поблагодарил Германию и лично канцлера Олафа Шольца за ускорение поставок в Украину системы ПВО IRIS-Т.
"Благодарю США и лично президента [Джо] Байдена за решение предоставить современные ПРО и ПВО. И верим, господин президент, что это будут и системы среднего и дальнего радиуса действия, которые позволят создать эшелонированную систему обороны", – сказал украинский лидер.
Он добавил, что благодарен всем, кто помог Украине уже сейчас обеспечить систему ПВО, что позволяет обезвреживать часть российских ракет и беспилотников.
"Но! Одних только "Шахидов" Россия заказала в Иране 2 400 – по данным нашей разведки. И поэтому, уважаемый господин канцлер, уважаемый президент Соединенных Штатов, важно, чтобы мы имели достаточное количество ракет для предоставленных систем ПВО и ПРО и чтобы эти системы были интегрированы с нашей системой обороны. Завтра в формате "Рамштайна" – я бы просил, чтобы наши министры обороны обсудили это", – сказал Зеленский.
Также украинский лидер призвал Италию и Францию поставить в Украину современные системы ПВО.
"Господин президент Франции [Эммануэль Макрон]! Господин премьер-министр Италии [Марио Драги]! Мы очень ожидаем поставки систем SAMP-T. И если это возможно, они нужны уже в ближайшие месяцы", – резюмировал президент Украины.
В этом же выступлении Зеленский заявил, что считает создание "воздушного щита" Украины с помощью оборонной поддержки партнеров первым элементом украинской "формулы мира".
В войне против Украины Россия применяет дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства. По данным портала "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.
С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136 в основном на юге и востоке – в Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области.
Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
6 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия применила против Украины 86 иранских дронов-камикадзе, 60% из них были сбиты.
7 октября стало известно, что Россия доставила в Беларусь, вероятно, для атак западных регионов Украины иранские дроны-камикадзе. 11 октября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что в РБ находятся уже 32 БПЛА Shahed-136, и в теение ближайших дней Россия направит в Беларусь еще восемь таких беспилотников
Дроны-камикадзе были задействованы Россией в ходе массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины 10 и 11 октября. В каждый из этих дней силы ПВО Украины сбили минимум по 13 "шахидов".