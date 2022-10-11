Зеленский заявил, что Россия заказала в Иране более 2 400 дронов-камикадзе, и попросил у Макрона новые системы ПВО

"Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ключевой элемент российского террора – ракетные удары – перестанут работать", – отметил он.

Зеленский поблагодарил Германию и лично канцлера Олафа Шольца за ускорение поставок в Украину системы ПВО IRIS-Т.

"Благодарю США и лично президента [Джо] Байдена за решение предоставить современные ПРО и ПВО. И верим, господин президент, что это будут и системы среднего и дальнего радиуса действия, которые позволят создать эшелонированную систему обороны", – сказал украинский лидер.

Он добавил, что благодарен всем, кто помог Украине уже сейчас обеспечить систему ПВО, что позволяет обезвреживать часть российских ракет и беспилотников.

"Но! Одних только "Шахидов" Россия заказала в Иране 2 400 – по данным нашей разведки. И поэтому, уважаемый господин канцлер, уважаемый президент Соединенных Штатов, важно, чтобы мы имели достаточное количество ракет для предоставленных систем ПВО и ПРО и чтобы эти системы были интегрированы с нашей системой обороны. Завтра в формате "Рамштайна" – я бы просил, чтобы наши министры обороны обсудили это", – сказал Зеленский.

Также украинский лидер призвал Италию и Францию поставить в Украину современные системы ПВО.

"Господин президент Франции [Эммануэль Макрон]! Господин премьер-министр Италии [Марио Драги]! Мы очень ожидаем поставки систем SAMP-T. И если это возможно, они нужны уже в ближайшие месяцы", – резюмировал президент Украины.

В этом же выступлении Зеленский заявил, что считает создание "воздушного щита" Украины с помощью оборонной поддержки партнеров первым элементом украинской "формулы мира".