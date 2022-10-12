Ермак назвал историческим шестое заседание "Рамштайна": Принимаются решения по закрытию украинского неба

"Очередной "Рамштайн". Для нас он исторический, потому что принимаются решения по закрытию нашего неба. Усиление системы ПВО Украины – это то, что нам нужно", – написал Ермак.
Глава ОП отметил, что предоставление современных систем противовоздушной обороны было темой его последних разговоров с советником по нацбезопасности президента США Джо Байдена Джейком Салливаном.
"Мы уже получили IRIS-T, но нужно больше, чтобы увеличить плотность обороны и сбивать гораздо больше российских воздушных угроз. Лично я буду доволен исключительно тогда, когда мы получим гораздо больше современных систем ПВО. Такая задача, должны выполнить", – добавил он.
О том, что укрепление украинской ПВО станет центральной темой обсуждений союзников в Брюсселе, сообщал перед заседанием министр обороны Алексей Резников. После заседания глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что кроме ПВО, обсуждалось предоставление Украине артиллерии и бронетехники.
Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Уже прошло пять таких заседаний, предыдущее – 8 сентября.
Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.
13 октября в Брюсселе запланировано заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил перед встречей министров, что недавние массированные обстрелы мирных жителей и гражданской инфраструктуры Украины со стороны России демонстрируют острую необходимость усиления украинской ПВО.