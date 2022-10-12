Ермак назвал историческим шестое заседание "Рамштайна": Принимаются решения по закрытию украинского неба

Ермак: Мы уже получили IRIS-T, но нужно больше Фото: president.gov.ua

"Очередной "Рамштайн". Для нас он исторический, потому что принимаются решения по закрытию нашего неба. Усиление системы ПВО Украины – это то, что нам нужно", – написал Ермак.

Глава ОП отметил, что предоставление современных систем противовоздушной обороны было темой его последних разговоров с советником по нацбезопасности президента США Джо Байдена Джейком Салливаном.

"Мы уже получили IRIS-T, но нужно больше, чтобы увеличить плотность обороны и сбивать гораздо больше российских воздушных угроз. Лично я буду доволен исключительно тогда, когда мы получим гораздо больше современных систем ПВО. Такая задача, должны выполнить", – добавил он.

О том, что укрепление украинской ПВО станет центральной темой обсуждений союзников в Брюсселе, сообщал перед заседанием министр обороны Алексей Резников. После заседания глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что кроме ПВО, обсуждалось предоставление Украине артиллерии и бронетехники.