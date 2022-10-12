Генерал Милли рассказал о вооружении, предоставление которого обсуждалось на шестом "Рамштайне"

Милли: Эти системы и соответствующие боеприпасы критически важны для Украины, чтобы продолжать борьбу Фото: ЕРА

Трансляцию брифинга вел CBS News.

Он отметил храбрость Вооруженных сил Украины и прогресс, которого защитники добились в ходе контрнаступления в Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской областях.

"Украинские войска сражаются очень хорошо, и сегодня в рамках этой контактной группы обсуждались вопросы обеспечения текущих потребностей Украины, а также оказания поддержки в долгосрочной перспективе. Мы сосредоточились на противовоздушной обороне и артиллерии, реактивной артиллерии, маневренных танках, пехотных машинах, бронетранспортерах", – сказал он.

По словам Милли, речь шла также об обучении украинских военных и "широком спектре" нелетальной помощи.

"Эти системы и соответствующие боеприпасы критически важны для Украины, чтобы продолжать борьбу. И они [украинцы] применяют это оружие очень хорошо", – добавил генерал.