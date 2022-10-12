Генерал Милли рассказал о вооружении, предоставление которого обсуждалось на шестом "Рамштайне"

Трансляцию брифинга вел CBS News.
Он отметил храбрость Вооруженных сил Украины и прогресс, которого защитники добились в ходе контрнаступления в Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской областях.
"Украинские войска сражаются очень хорошо, и сегодня в рамках этой контактной группы обсуждались вопросы обеспечения текущих потребностей Украины, а также оказания поддержки в долгосрочной перспективе. Мы сосредоточились на противовоздушной обороне и артиллерии, реактивной артиллерии, маневренных танках, пехотных машинах, бронетранспортерах", – сказал он.
По словам Милли, речь шла также об обучении украинских военных и "широком спектре" нелетальной помощи.
"Эти системы и соответствующие боеприпасы критически важны для Украины, чтобы продолжать борьбу. И они [украинцы] применяют это оружие очень хорошо", – добавил генерал.
Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Уже прошло пять таких заседаний, предыдущее – 8 сентября.
Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.
Шестой "Рамштайн" прошел в Брюсселе, 13 октября там запланировано заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны. Резников, сообщая о начале сегодняшней встречи союзников, заявил, что настроен оптимистично.