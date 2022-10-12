Украина просит у стран Запада РСЗО, артиллерию и ПВО – CNN

По информации CNN, в разделе "реактивные системы залпового огня" (РСЗО) говорится о том, что Украине нужны "дополнительные системы РСЗО и боеприпасы стандарта НАТО".
В разделе "артиллерия" Украина просит больше артиллерийских орудий для буксируемых гаубиц, самоходных гусеничных гаубиц и нестандартных колесных гаубиц, а также боеприпасов калибра 155 мм, 152 мм и 122 мм.
Кроме этого, в разделе "противовоздушная оборона" отмечается, что Украине нужны ракеты для украинских систем ПВО средней дальности С-300 и СА-11 ("Бук"), переход на эшелонированные системы ПВО западного производства, а также дополнительные западные и советские системы SHORAD (система противовоздушной обороны малой дальности. – "ГОРДОН").
Другие перечисленные приоритеты, сообщает CNN, включают радары, береговую оборону, танки и средства радиоэлектронной борьбы.
Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Уже прошло пять таких заседаний, предыдущее – 8 сентября.
Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.
Шестой "Рамштайн" проходит в Брюсселе, на следующий день там запланировано заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны. Резников, сообщая о начале сегодняшней встречи союзников, заявил, что настроен оптимистично.