Украина просит у стран Запада РСЗО, артиллерию и ПВО – CNN

По информации CNN, в разделе "реактивные системы залпового огня" (РСЗО) говорится о том, что Украине нужны "дополнительные системы РСЗО и боеприпасы стандарта НАТО".

В разделе "артиллерия" Украина просит больше артиллерийских орудий для буксируемых гаубиц, самоходных гусеничных гаубиц и нестандартных колесных гаубиц, а также боеприпасов калибра 155 мм, 152 мм и 122 мм.

Кроме этого, в разделе "противовоздушная оборона" отмечается, что Украине нужны ракеты для украинских систем ПВО средней дальности С-300 и СА-11 ("Бук"), переход на эшелонированные системы ПВО западного производства, а также дополнительные западные и советские системы SHORAD (система противовоздушной обороны малой дальности. – "ГОРДОН").

Другие перечисленные приоритеты, сообщает CNN, включают радары, береговую оборону, танки и средства радиоэлектронной борьбы.