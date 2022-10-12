Резников заявил о прибытии в Украину еще четырех HIMARS: Отличные новости в преддверии "Рамштайн 6", там будет больше

ВСУ получили от партнеров из США еще четыре HIMARS Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Четыре дополнительные HIMARS от наших американских партнеров прибыли!" – написал он в микроблоге Twitter в ночь на среду.

Резников поблагодарил президента США Джо Байдена, главу Пентагона Ллойда Остина и американский народ.

"Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов. Отличные новости в преддверии "Рамштайн 6", куда я еду завтра. Там будет больше", – пообещал министр обороны.

28 сентября в Пентагоне проинформировали, что США в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (это программа USAI, нацеленная на длительную перспективу) выделяют Украине пакет оборонной помощи на $1,1 млрд. В него вошли, в частности, 18 HIMARS. Позже в тот же день американское оборонное ведомство объяснило, что эти 18 HIMARS США будут закупать у производителя, а не изымать их непосредственно из военного арсенала, поэтому на их поставку может уйти несколько лет.

4 октября США объявили о новом пакете помощи Украине на $625 млн, в который вошли четыре дополнительные системы HIMARS.