Резников заявил о прибытии в Украину еще четырех HIMARS: Отличные новости в преддверии "Рамштайн 6", там будет больше

"Четыре дополнительные HIMARS от наших американских партнеров прибыли!" – написал он в микроблоге Twitter в ночь на среду.
Резников поблагодарил президента США Джо Байдена, главу Пентагона Ллойда Остина и американский народ.
"Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов. Отличные новости в преддверии "Рамштайн 6", куда я еду завтра. Там будет больше", – пообещал министр обороны.
28 сентября в Пентагоне проинформировали, что США в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (это программа USAI, нацеленная на длительную перспективу) выделяют Украине пакет оборонной помощи на $1,1 млрд. В него вошли, в частности, 18 HIMARS. Позже в тот же день американское оборонное ведомство объяснило, что эти 18 HIMARS США будут закупать у производителя, а не изымать их непосредственно из военного арсенала, поэтому на их поставку может уйти несколько лет.
4 октября США объявили о новом пакете помощи Украине на $625 млн, в который вошли четыре дополнительные системы HIMARS.
4 additional HIMARS from our * partners have arrived!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 11, 2022
I thank @POTUS Joe Biden @SecDef Lloyd Austin III & the American people.
HIMARS time:good time for Ukrainians and bad time for the occupiers.
Great news on the eve of #Ramstein 6, where I’m going tomorrow. There will be more.
Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
25 июля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.
8 сентября председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Украина поразила более 400 российских целей с помощью поставленных США ракетных систем HIMARS.