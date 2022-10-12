ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников заявил о прибытии в Украину еще четырех HIMARS: Отличные новости в преддверии "Рамштайн 6", там будет больше

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ получили от партнеров из США еще четыре HIMARS
ВСУ получили от партнеров из США еще четыре HIMARS
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Украину прибыли еще четыре высокоточные реактивные системы залпового огня HIMARS в рамках военной помощи США. Об этом сообщил 11 октября в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

"Четыре дополнительные HIMARS от наших американских партнеров прибыли!" – написал он в микроблоге Twitter в ночь на среду.

Резников поблагодарил президента США Джо Байдена, главу Пентагона Ллойда Остина и американский народ.

"Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов. Отличные новости в преддверии "Рамштайн 6", куда я еду завтра. Там будет больше", – пообещал министр обороны.

28 сентября в Пентагоне проинформировали, что США в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (это программа USAI, нацеленная на длительную перспективу) выделяют Украине пакет оборонной помощи на $1,1 млрд. В него вошли, в частности, 18 HIMARS. Позже в тот же день американское оборонное ведомство объяснило, что эти 18 HIMARS США будут закупать у производителя, а не изымать их непосредственно из военного арсенала, поэтому на их поставку может уйти несколько лет.

4 октября США объявили о новом пакете помощи Украине на $625 млн, в который вошли четыре дополнительные системы HIMARS.

Контекст:

Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

25 июля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.

8 сентября председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Украина поразила более 400 российских целей с помощью поставленных США ракетных систем HIMARS.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, Пентагон, министерство обороны РФ, вооружение, военная техника, военная помощь, Алексей Резников, РСЗО, Ukraine, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Марк Милли, ракета, Joe Biden, Reznikov, российские оккупанты, HIMARS, контактная группа Рамштайн, MLRS, Рамштайн
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такая молодая", "Какая красотка скрывается". Данилко показал фото Белоконь с макияжем без очков и платка
"Такая молодая", "Какая красотка скрывается". Данилко показал фото Белоконь с макияжем без очков и платка
Освобожденная из плена украинская военнослужащая Марьяна Мамонова провела первую фотосессию с новорожденной дочерью. Видео
Освобожденная из плена украинская военнослужащая Марьяна Мамонова провела первую фотосессию с новорожденной дочерью. Видео
Умерла звезда сериала "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери
Умерла звезда сериала "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери
В США начнется новый судебный процесс над уже осужденным 70-летним Вайнштейном. Ему грозит 140 лет заключения
В США начнется новый судебный процесс над уже осужденным 70-летним Вайнштейном. Ему грозит 140 лет заключения
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео
"Подобных бабищ показывают в мордоре рабам каждый день и подолгу". Грубич высказался о пропагандистке Скабеевой
"Подобных бабищ показывают в мордоре рабам каждый день и подолгу". Грубич высказался о пропагандистке Скабеевой
"Ни слова беспокойства. Только мужество и решительность". Внучка Чапкиса заявила, что ее отец, тенор Евгений Сафрончик вернулся в Киев
"Ни слова беспокойства. Только мужество и решительность". Внучка Чапкиса заявила, что ее отец, тенор Евгений Сафрончик вернулся в Киев
Букингемский дворец объявил дату коронации Чарльза III
Букингемский дворец объявил дату коронации Чарльза III
"Моя Любовь". Кулеба в Международный день девочек показал свою дочь
"Моя Любовь". Кулеба в Международный день девочек показал свою дочь
"Твоя мармиза запухла ляже у могилу". Потап после ракетных обстрелов украинских городов обратился к Путину
"Твоя мармиза запухла ляже у могилу". Потап после ракетных обстрелов украинских городов обратился к Путину
"Само понятие "русне – п...зда" приобретает совсем другой смысл". Притула рассказал, как относится к волонтерскому проекту "Теронлифанс"
"Само понятие "русне – п...зда" приобретает совсем другой смысл". Притула рассказал, как относится к волонтерскому проекту "Теронлифанс"
"Люблю тебя навсегда". Старший сын Бекхэмов с женой отпраздновали полгода брака
"Люблю тебя навсегда". Старший сын Бекхэмов с женой отпраздновали полгода брака
"Железный генерал. Уроки человечности". Украинское издательство анонсировало выпуск книги о Залужном
"Железный генерал. Уроки человечности". Украинское издательство анонсировало выпуск книги о Залужном
Парамедик Тайра показала своего питомца – гекона, которого называет драконом по кличке Жевж
Парамедик Тайра показала своего питомца – гекона, которого называет драконом по кличке Жевж
"Будут ребятам на фронт ореховые лепешки". Роговцева похвасталась урожаем орехов
"Будут ребятам на фронт ореховые лепешки". Роговцева похвасталась урожаем орехов
"Это шедевр", "История Зомбистана наглядно". В сети обсуждают краткую историю России, которую опубликовал Гордон
"Это шедевр", "История Зомбистана наглядно". В сети обсуждают краткую историю России, которую опубликовал Гордон
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом (76572)
2
"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе (73375)
3
"Он должен мне кучу денег". Кондратюк рассказал, что мог бы сделать Козловский, чтобы рассчитаться с ним по долгам (41691)
4
"Сделали специально". Представительница Украины на конкурсе красоты высказалась о скандале из-за проживания с россиянкой (33274)
5
"Будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести" в ответ на ракетный удар россиян по Украине (29918)
6
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет" (27651)
7
Ротару отреагировала на ракетную атаку РФ на Киев (25508)
8
"Это просто п...здец". Стивен Кинг прокомментировал реакцию россиян на взрыв на Крымском мосту (24246)
 
 
 
 