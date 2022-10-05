"Чуть меньше 300 км". Арахамия сообщил об альтернативе дальнобойным ракетам ATACMS, в скором времени их может получить Украина

Об этом 5 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Там есть политические дебаты по этому поводу. Сейчас, чтобы не открывать никакие секреты, есть еще альтернативы, и по этим альтернативам дебатов уже почти нет. Поэтому мы можем ожидать скоро такие возможности. Они чуть меньше 300 км, но все же дальнобойные", – сказал нардеп.

Контекст:

США предоставляют Украине снаряды к реактивным системам залпового огня HIMARS дальностью около 80 км.

15 июля министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. 16 августа он выразил надежду, что в США примут политическое решение о предоставлении Украине ATACMS.

15 сентября лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл призвал дать Украине ракеты ATACMS и танки.

США пока не планируют предоставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, администрация президента Джо Байдена по-прежнему считает, что предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России, сообщил CNN, ссылаясь на свои источники.