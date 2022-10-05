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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Чуть меньше 300 км". Арахамия сообщил об альтернативе дальнобойным ракетам ATACMS, в скором времени их может получить Украина

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По поводу поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS в США идут политические дебаты, отметил Арахамия
По поводу поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS в США идут политические дебаты, отметил Арахамия
Фото: EPA

Делегация Верховной Рады во время поездки в США вела переговоры о поставках в Украину РСЗО, а также ракет дальнего радиуса действия ATACMS для HIMARS.

Об этом 5 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Там есть политические дебаты по этому поводу. Сейчас, чтобы не открывать никакие секреты, есть еще альтернативы, и по этим альтернативам дебатов уже почти нет. Поэтому мы можем ожидать скоро такие возможности. Они чуть меньше 300 км, но все же дальнобойные", – сказал нардеп.

Контекст:

США предоставляют Украине снаряды к реактивным системам залпового огня HIMARS дальностью около 80 км.

15 июля министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. 16 августа он выразил надежду, что в США примут политическое решение о предоставлении Украине ATACMS.

15 сентября лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл призвал дать Украине ракеты ATACMS и танки

США пока не планируют предоставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, администрация президента Джо Байдена по-прежнему считает, что предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России, сообщил CNN, ссылаясь на свои источники.

Теги: США, Украина, переговоры, дебаты, военная помощь, РСЗО, война России против Украины, ракеты, Слуга народа, Давид Арахамия, нардеп, HIMARS, ATACMS
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