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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арахамия рассказал, когда Украина получит четыре HIMARS из нового пакета помощи США

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Арахамия: Перед отъездом нашей делегации в США я спросил Валерия Залужного, какой результат мы должны обеспечить для ВСУ. Он ответил, что нас устроит четыре дополнительных HIMARS
Арахамия: Перед отъездом нашей делегации в США я спросил Валерия Залужного, какой результат мы должны обеспечить для ВСУ. Он ответил, что нас устроит четыре дополнительных HIMARS
Фото: Давид Арахамія/David Arakhamia / Telegram

Украина получит четыре реактивных системы залпового огня HIMARS из нового пакета военной помощи от США в ближайшее время. Об этом глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в Telegram 4 октября.

По его словам, делегация Верховной Рады во время поездки в США вела переговоры о поставках этих РСЗО.

"Перед отъездом нашей делегации в США я спросил [главнокомандующего ВСУ] Валерия Залужного, какой результат мы должны обеспечить для ВСУ. Он ответил, что нас устроит четыре дополнительных HIMARS. Отчитываюсь. Сегодня США официально объявили о новом пакете помощи, который включает, в частности, еще четыре системы HIMARS. И мы получим их уже в ближайшее время, а не в течение нескольких лет, как уже говорилось. Еще одна миссия выполнена", – написал нардеп.

28 сентября в Пентагоне проинформировали, что США в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (это программа USAI, нацеленная на длительную перспективу) выделяют Украине пакет оборонной помощи на $1,1 млрд. В него вошли, в частности, 18 HIMARS. Позже в тот же день американское оборонное ведомство объяснило, что эти 18 HIMARS США будут закупать у производителя, а не изымать их непосредственно из военного арсенала, поэтому на их поставку может уйти несколько лет. 4 октября США объявили о новом пакете помощи Украине на $625 млн.

Арахамия сообщал о переговорах с американскими партнерами относительно поставок HIMARS 29 сентября. 

"На уровне парламента США мы работаем над тем, чтобы делать свопы (swap): мы забираем уже готовое оружие, даже если оно и было в употреблении, а американская армия получит новое. Это выигрышная ситуация для обеих сторон. Сейчас идут переговоры по системам HIMARS, о передаче которых недавно было объявлено. Мы хотим получить установки уже сейчас, а американская армия получит через год-полтора им замену", – писал он в Telegram. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Пентагон, вооружение, военная помощь, РСЗО, война России против Украины, Валерий Залужный, Давид Арахамия, HIMARS
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