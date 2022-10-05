Арахамия рассказал, когда Украина получит четыре HIMARS из нового пакета помощи США

Арахамия: Перед отъездом нашей делегации в США я спросил Валерия Залужного, какой результат мы должны обеспечить для ВСУ. Он ответил, что нас устроит четыре дополнительных HIMARS Фото: Давид Арахамія/David Arakhamia / Telegram

По его словам, делегация Верховной Рады во время поездки в США вела переговоры о поставках этих РСЗО.

"Перед отъездом нашей делегации в США я спросил [главнокомандующего ВСУ] Валерия Залужного, какой результат мы должны обеспечить для ВСУ. Он ответил, что нас устроит четыре дополнительных HIMARS. Отчитываюсь. Сегодня США официально объявили о новом пакете помощи, который включает, в частности, еще четыре системы HIMARS. И мы получим их уже в ближайшее время, а не в течение нескольких лет, как уже говорилось. Еще одна миссия выполнена", – написал нардеп.

28 сентября в Пентагоне проинформировали, что США в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (это программа USAI, нацеленная на длительную перспективу) выделяют Украине пакет оборонной помощи на $1,1 млрд. В него вошли, в частности, 18 HIMARS. Позже в тот же день американское оборонное ведомство объяснило, что эти 18 HIMARS США будут закупать у производителя, а не изымать их непосредственно из военного арсенала, поэтому на их поставку может уйти несколько лет. 4 октября США объявили о новом пакете помощи Украине на $625 млн.

Арахамия сообщал о переговорах с американскими партнерами относительно поставок HIMARS 29 сентября.

"На уровне парламента США мы работаем над тем, чтобы делать свопы (swap): мы забираем уже готовое оружие, даже если оно и было в употреблении, а американская армия получит новое. Это выигрышная ситуация для обеих сторон. Сейчас идут переговоры по системам HIMARS, о передаче которых недавно было объявлено. Мы хотим получить установки уже сейчас, а американская армия получит через год-полтора им замену", – писал он в Telegram.