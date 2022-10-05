В Пентагоне считают, что возможности HIMARS сейчас позволяют ВСУ поражать большинство целей на поле боя, "в том числе в Крыму"

Журналист спросил у нее о позиции США по поводу передачи Украине снарядов ATACMS к HIMARS дальностью около 300 км.

"Сточки зрения этой возможности, но опять же, с другими возможностями, мы смотрим на то, что нужно на поле боя. И, по нашей оценке, с существующими возможностями GIMLRS, которые есть у них на HIMARS и которые мы обеспечиваем с помощью этого пакета [военной помощи], они могут поразить подавляющее большинство целей на поле боя", – заявила Купер.

Журналист отметил, что сейчас нет возможности ударить из HIMARS по Крыму.

"Мы думаем, что они могут достичь подавляющего большинства целей, в том числе в Крыму. И чтобы было ясно, Крым – это Украина", – сказала чиновница.

ATACMS (Army Tactical Missile System) предназначен для поражения целей, расположенных в глубине обороны противника на расстоянии до 300 км от места пуска. Для запуска ракеты используются модернизированные пусковые установки РСЗО M270 и M142 HIMARS.

Эти дальнобойные ракеты, как и современные танки, Украина уже не раз запрашивала у союзников и до сих пор получала отказ.