В Пентагоне считают, что возможности HIMARS сейчас позволяют ВСУ поражать большинство целей на поле боя, "в том числе в Крыму"

Журналист спросил у нее о позиции США по поводу передачи Украине снарядов ATACMS к HIMARS дальностью около 300 км.
"Сточки зрения этой возможности, но опять же, с другими возможностями, мы смотрим на то, что нужно на поле боя. И, по нашей оценке, с существующими возможностями GIMLRS, которые есть у них на HIMARS и которые мы обеспечиваем с помощью этого пакета [военной помощи], они могут поразить подавляющее большинство целей на поле боя", – заявила Купер.
Журналист отметил, что сейчас нет возможности ударить из HIMARS по Крыму.
"Мы думаем, что они могут достичь подавляющего большинства целей, в том числе в Крыму. И чтобы было ясно, Крым – это Украина", – сказала чиновница.
ATACMS (Army Tactical Missile System) предназначен для поражения целей, расположенных в глубине обороны противника на расстоянии до 300 км от места пуска. Для запуска ракеты используются модернизированные пусковые установки РСЗО M270 и M142 HIMARS.
Эти дальнобойные ракеты, как и современные танки, Украина уже не раз запрашивала у союзников и до сих пор получала отказ.
Сейчас США предоставляют Украине снаряды к реактивным системам залпового огня HIMARS дальностью около 80 км.
15 июля министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. 16 августа он выразил надежду, что в США примут политическое решение о предоставлении Украине ATACMS.
15 сентября лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл призвал дать Украине ракеты ATACMS и танки.