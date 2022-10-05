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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Пентагоне считают, что возможности HIMARS сейчас позволяют ВСУ поражать большинство целей на поле боя, "в том числе в Крыму"

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Сейчас США предоставляют Украине снаряды к HIMARS дальностью около 80 км
Сейчас США предоставляют Украине снаряды к HIMARS дальностью около 80 км
Фото: EPA

По оценке США, украинские военные могут поразить большинство целей на поле боя в войне с РФ с помощью снарядов GIMLRS к реактивным системам залпового огня HIMARS. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США Лора Купер на брифинге 4 октября, тектовая версия которого опубликована на сайте Пентагона.

Журналист спросил у нее о позиции США по поводу передачи Украине снарядов ATACMS к HIMARS дальностью около 300 км.

"Сточки зрения этой возможности, но опять же, с другими возможностями, мы смотрим на то, что нужно на поле боя. И, по нашей оценке, с существующими возможностями GIMLRS, которые есть у них на HIMARS и которые мы обеспечиваем с помощью этого пакета [военной помощи], они могут поразить подавляющее большинство целей на поле боя", – заявила Купер.

Журналист отметил, что сейчас нет возможности ударить из HIMARS по Крыму.

"Мы думаем, что они могут достичь подавляющего большинства целей, в том числе в Крыму. И чтобы было ясно, Крым – это Украина", – сказала чиновница.

ATACMS (Army Tactical Missile System) предназначен для поражения целей, расположенных в глубине обороны противника на расстоянии до 300 км от места пуска. Для запуска ракеты используются модернизированные пусковые установки РСЗО M270 и M142 HIMARS.

Эти дальнобойные ракеты, как и современные танки, Украина уже не раз запрашивала у союзников и до сих пор получала отказ.

Контекст:

Сейчас США предоставляют Украине снаряды к реактивным системам залпового огня HIMARS дальностью около 80 км.

15 июля министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. 16 августа он выразил надежду, что в США примут политическое решение о предоставлении Украине ATACMS.

15 сентября лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл призвал дать Украине ракеты ATACMS и танки

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Пентагон, война России против Украины, Лора Купер, HIMARS
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