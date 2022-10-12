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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Начался шестой "Рамштайн". Резников уже встретился с главой Пентагона и заявил об оптимизме

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Министры обороны США и Украины встретились перед заседанием группы
Министры обороны США и Украины встретились перед заседанием группы
Фото: ЕРА

12 октября в Брюсселе началась шестая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Twitter.

"Пункт номер один в сегодняшней повестке дня – укрепление противовоздушной обороны Украины. Чувствую оптимизм", – отметил он. По словам Резникова, на полях саммита у него запланирован ряд важных двусторонних встреч. 

Еще до начала работы группы глава украинского оборонного ведомства встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом Остин сообщил в Twitter, опубликовав видео встречи с Резниковым. 

"Прежде чем приступить к нашей повестке дня, я был очень рад встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой, министром Алексеем Резниковым", – написал он. Остин подчеркнул, что собрание, в котором участвуют около 50 стран, является доказательством того, что мир объединен в поддержке Украины. 

Также Резников встретился в Брюсселе с главой министерства обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. 

"Благодарен Нидерландам за непоколебимую приверженность нашей победе. Благодарен за защиту украинского энергетического сектора и неба Украины как части более широкого европейского пространства безопасности. Потому что беспилотники диктаторов, если их не остановить, могут летать далеко", – написал он по итогам встречи. 

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Уже прошло пять таких заседаний, предыдущее – 8 сентября.

Министр обороны США Ллойд Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.

13 октября в Бюрсселе состоится заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Нидерланды, Пентагон, Брюссель, Алексей Резников, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн, Кайса Оллонгрен
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