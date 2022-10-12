Начался шестой "Рамштайн". Резников уже встретился с главой Пентагона и заявил об оптимизме

"Пункт номер один в сегодняшней повестке дня – укрепление противовоздушной обороны Украины. Чувствую оптимизм", – отметил он. По словам Резникова, на полях саммита у него запланирован ряд важных двусторонних встреч.

Our work begins within the framework of the Ukraine Defense Contact Group #Ramstein 6 and the @NATO Defense Ministerial. Also having important bilateral meetings.

Item #1 on today’s agenda is strengthening * air defence.

Feeling optimistic. Stay tuned! pic.twitter.com/ZgmLdM4E45 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 12, 2022

Еще до начала работы группы глава украинского оборонного ведомства встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом Остин сообщил в Twitter, опубликовав видео встречи с Резниковым.

"Прежде чем приступить к нашей повестке дня, я был очень рад встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой, министром Алексеем Резниковым", – написал он. Остин подчеркнул, что собрание, в котором участвуют около 50 стран, является доказательством того, что мир объединен в поддержке Украины.

Before kicking off our agenda, I was very pleased to meet with my good friend and Ukrainian * counterpart, Minister @oleksiireznikov. This contact group – a gathering of nearly 50 nations – is continued proof the world is united behind you. pic.twitter.com/arnGQ0mHft — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 12, 2022

Также Резников встретился в Брюсселе с главой министерства обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

"Благодарен Нидерландам за непоколебимую приверженность нашей победе. Благодарен за защиту украинского энергетического сектора и неба Украины как части более широкого европейского пространства безопасности. Потому что беспилотники диктаторов, если их не остановить, могут летать далеко", – написал он по итогам встречи.