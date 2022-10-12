Начался шестой "Рамштайн". Резников уже встретился с главой Пентагона и заявил об оптимизме

"Пункт номер один в сегодняшней повестке дня – укрепление противовоздушной обороны Украины. Чувствую оптимизм", – отметил он. По словам Резникова, на полях саммита у него запланирован ряд важных двусторонних встреч.
Our work begins within the framework of the Ukraine Defense Contact Group #Ramstein 6 and the @NATO Defense Ministerial. Also having important bilateral meetings.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 12, 2022
Item #1 on today’s agenda is strengthening * air defence.
Feeling optimistic. Stay tuned! pic.twitter.com/ZgmLdM4E45
Еще до начала работы группы глава украинского оборонного ведомства встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом Остин сообщил в Twitter, опубликовав видео встречи с Резниковым.
"Прежде чем приступить к нашей повестке дня, я был очень рад встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой, министром Алексеем Резниковым", – написал он. Остин подчеркнул, что собрание, в котором участвуют около 50 стран, является доказательством того, что мир объединен в поддержке Украины.
Before kicking off our agenda, I was very pleased to meet with my good friend and Ukrainian * counterpart, Minister @oleksiireznikov. This contact group – a gathering of nearly 50 nations – is continued proof the world is united behind you. pic.twitter.com/arnGQ0mHft— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 12, 2022
Также Резников встретился в Брюсселе с главой министерства обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.
"Благодарен Нидерландам за непоколебимую приверженность нашей победе. Благодарен за защиту украинского энергетического сектора и неба Украины как части более широкого европейского пространства безопасности. Потому что беспилотники диктаторов, если их не остановить, могут летать далеко", – написал он по итогам встречи.
Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Уже прошло пять таких заседаний, предыдущее – 8 сентября.
Министр обороны США Ллойд Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.
13 октября в Бюрсселе состоится заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны.