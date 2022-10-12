Главным приоритетом помощи Украине будет усиление ПВО – Столтенберг

По его словам, 12 октября на встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым он намерен подтвердить "непоколебимую поддержку" союзников и готовность к долгосрочной поддержке.

"Сегодня состоится встреча с министром Резниковым в рамках возглавляемой США контактной группы [по поддержке Украины "Рамштайн"], а также ужин с министрами стран НАТО, на котором мы обсудим, как усилить помощь. Главным приоритетом для Украины будет усиление противовоздушной обороны", – сказал он.

Столтенберг заявил, что приветствует недавнее решение Германии о поставке ПВО и подчеркнул, что защита украинского неба особенно важна накануне зимы.

"Думаю, мы все поняли, почему это так важно. Союзники предоставили противовоздушную оборону, но нам необходимо еще больше. Нужны разные виды ПВО: малой дальности, большой дальности, ЗРК, чтобы брать баллистические ракеты, крылатые ракеты, беспилотники, разные системы для разных задач", – сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что Украина – большая страна и для эффективной защиты от российских атак всех территорий нужны большие объемы противовоздушной техники.