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Главным приоритетом помощи Украине будет усиление ПВО – Столтенберг

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Украине нужны все виды систем ПВО для решения разных задач, считает Столтенберг
Украине нужны все виды систем ПВО для решения разных задач, считает Столтенберг
Фото: ЕРА

Недавние массированные обстрелы мирных жителей и гражданской инфраструктуры Украины со стороны России демонстрируют острую необходимость усиления украинской противовоздушной обороны. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 12 октября перед встречей министров обороны стран – членов Альянса в Брюсселе. Стенограмма брифинга опубликована на сайте НАТО.

По его словам, 12 октября на встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым он намерен подтвердить "непоколебимую поддержку" союзников и готовность к долгосрочной поддержке.

"Сегодня состоится встреча с министром Резниковым в рамках возглавляемой США контактной группы [по поддержке Украины "Рамштайн"], а также ужин с министрами стран НАТО, на котором мы обсудим, как усилить помощь. Главным приоритетом для Украины будет усиление противовоздушной обороны", – сказал он.

Столтенберг заявил, что приветствует недавнее решение Германии о поставке ПВО и подчеркнул, что защита украинского неба особенно важна накануне зимы.

"Думаю, мы все поняли, почему это так важно. Союзники предоставили противовоздушную оборону, но нам необходимо еще больше. Нужны разные виды ПВО: малой дальности, большой дальности, ЗРК, чтобы брать баллистические ракеты, крылатые ракеты, беспилотники, разные системы для разных задач", – сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что Украина – большая страна и для эффективной защиты от российских атак всех территорий нужны большие объемы противовоздушной техники.

Контекст:

12–13 октября в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны, а также встреча контактной группы по Украине, известная как "Рамштайн".

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны НАТО оказывают Киеву военную и гуманитарную помощь, при этом Альянс отказался выполнить просьбу украинских властей и закрыть воздушное пространство над страной.

27 сентября Столтенберг призвал союзников продолжать как можно быстрее пополнять военные запасы, чтобы своевременно оказывать Украине необходимую поддержку. 

Теги: НАТО, Брюссель, Йенс Столтенберг, военная техника, ПВО, военная помощь, война России против Украины, контактная группа Рамштайн
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