Главным приоритетом помощи Украине будет усиление ПВО – Столтенберг

По его словам, 12 октября на встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым он намерен подтвердить "непоколебимую поддержку" союзников и готовность к долгосрочной поддержке.
"Сегодня состоится встреча с министром Резниковым в рамках возглавляемой США контактной группы [по поддержке Украины "Рамштайн"], а также ужин с министрами стран НАТО, на котором мы обсудим, как усилить помощь. Главным приоритетом для Украины будет усиление противовоздушной обороны", – сказал он.
Столтенберг заявил, что приветствует недавнее решение Германии о поставке ПВО и подчеркнул, что защита украинского неба особенно важна накануне зимы.
"Думаю, мы все поняли, почему это так важно. Союзники предоставили противовоздушную оборону, но нам необходимо еще больше. Нужны разные виды ПВО: малой дальности, большой дальности, ЗРК, чтобы брать баллистические ракеты, крылатые ракеты, беспилотники, разные системы для разных задач", – сказал он.
Генсек НАТО подчеркнул, что Украина – большая страна и для эффективной защиты от российских атак всех территорий нужны большие объемы противовоздушной техники.
12–13 октября в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны, а также встреча контактной группы по Украине, известная как "Рамштайн".
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны НАТО оказывают Киеву военную и гуманитарную помощь, при этом Альянс отказался выполнить просьбу украинских властей и закрыть воздушное пространство над страной.
27 сентября Столтенберг призвал союзников продолжать как можно быстрее пополнять военные запасы, чтобы своевременно оказывать Украине необходимую поддержку.