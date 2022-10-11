Резников примет участие во встрече министров обороны НАТО

Резников будет присутствовать на ужине с министрами стран НАТО Фото: EPA

"Завтра к нам присоединится министр обороны Украины Алексей Резников. Как на заседании возглавляемой США контактной группы по Украине, так и на ужине с министрами стран НАТО. Мы будем вместе решать неотложные проблемы Украины", – сказал он.

Столтенберг поприветствовал недавние заявления стран НАТО о предоставлении Украине более передовых систем противовоздушной обороны и других средств и заявил, что с нетерпением ждет дальнейших поставок.

"Мы посылаем четкий сигнал. НАТО поддерживает Украину. Столько, сколько потребуется. Эту войну начал президент [России Владимир] Путин. Он должен ее закончить путем вывода своих войск из Украины. А президент [Беларуси Александр] Лукашенко должен положить конец соучастию Беларуси в этом незаконном конфликте", – сказал генсек НАТО.