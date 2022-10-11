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Резников примет участие во встрече министров обороны НАТО

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Резников будет присутствовать на ужине с министрами стран НАТО
Резников будет присутствовать на ужине с министрами стран НАТО
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников примет участие в заседании Североатлантического совета на уровне министров обороны. Об этом 11 октября в Брюсселе во время пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его цитирует пресс-служба Альянса.

"Завтра к нам присоединится министр обороны Украины Алексей Резников. Как на заседании возглавляемой США контактной группы по Украине, так и на ужине с министрами стран НАТО. Мы будем вместе решать неотложные проблемы Украины", – сказал он.

Столтенберг поприветствовал недавние заявления стран НАТО о предоставлении Украине более передовых систем противовоздушной обороны и других средств и заявил, что с нетерпением ждет дальнейших поставок.

"Мы посылаем четкий сигнал. НАТО поддерживает Украину. Столько, сколько потребуется. Эту войну начал президент [России Владимир] Путин. Он должен ее закончить путем вывода своих войск из Украины. А президент [Беларуси Александр] Лукашенко должен положить конец соучастию Беларуси в этом незаконном конфликте", – сказал генсек НАТО.

Контекст:

12–13 октября в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны, а также встреча контактной группы по Украине, известная как "Рамштайн".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Алексей Резников, война России против Украины
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