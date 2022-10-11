Столтенберг анонсировал учения войск НАТО по ядерному сдерживанию

"В четверг будет встреча, цель которой – сдержать любые виды ядерного шантажа. У нас пройдут рутинные учения войск НАТО, чтобы мы поддерживали высокий потенциал и эффективность наших войск", – сказал он.
Генсек НАТО уточнил, что учения планировались еще до полномасштабного вторжения России в Украину.
"Для НАТО это очень важный элемент эффективности и пребывания в тонусе. Если бы мы сейчас отменили такие учения из-за войны в Украине, это был бы неправильный сигнал. Стабильное поведение НАТО – это лучший способ, чтобы предупредить любую эскалацию. Нам нужно проводить это в соответствии с расписанием", – сказал он.
Столтенберг отметил, что НАТО внимательно следит за ситуацией.
"Президент Путин продолжает ядерный шантаж. РФ знает, что ядерную войну невозможно выиграть, поэтому ее не стоит начинать. Мы тщательно мониторим ядерный потенциал России, и мы не заметили никаких изменений в расположении оружия. Однако мы остаемся настороже", – сказал он.
21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.
Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.