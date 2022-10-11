Столтенберг анонсировал учения войск НАТО по ядерному сдерживанию

"В четверг будет встреча, цель которой – сдержать любые виды ядерного шантажа. У нас пройдут рутинные учения войск НАТО, чтобы мы поддерживали высокий потенциал и эффективность наших войск", – сказал он.

Генсек НАТО уточнил, что учения планировались еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

"Для НАТО это очень важный элемент эффективности и пребывания в тонусе. Если бы мы сейчас отменили такие учения из-за войны в Украине, это был бы неправильный сигнал. Стабильное поведение НАТО – это лучший способ, чтобы предупредить любую эскалацию. Нам нужно проводить это в соответствии с расписанием", – сказал он.

Столтенберг отметил, что НАТО внимательно следит за ситуацией.

"Президент Путин продолжает ядерный шантаж. РФ знает, что ядерную войну невозможно выиграть, поэтому ее не стоит начинать. Мы тщательно мониторим ядерный потенциал России, и мы не заметили никаких изменений в расположении оружия. Однако мы остаемся настороже", – сказал он.