Первая система ПВО IRIS-T поступит в Украину "в ближайшие дни" – министр обороны Германии

Ламбрехт отметила, что всего таких систем ПВО Украина получит четыре.

Она подчеркнула, что необходимость ускоренной передачи Украине такого вооружения актуализировалась в связи с "возобновившимися ракетными обстрелами Киева и многих других городов".

Министр обороны Германии заявила, что IRIS-T сможет обеспечить "эффективную защиту жителей Украины".

Об отправке в Украину таких систем ПВО сообщил в Twitter и бундесвер.

Deutschland liefert das erste von vier IRIS-T SLM Luftverteidigungssystem an die #Ukraine. Die jüngsten russischen #Raketenangriffe auf Kiew und andere Städte zeigen, wie wichtig diese Fähigkeit für die Selbstverteidigung der Ukraine ist. pic.twitter.com/zMGT6zNkDc — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) October 10, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Массированный ракетный обстрел российскими оккупантами коснулся украинских городов Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Хмельницкий, Житомир, Ровно, Николаев, Тернополь, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Конотоп.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр отмечала, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.

Советник главы МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что известно минимум о 10 погибших и более 60 раненых в результате утренней атаки РФ.