Первая система ПВО IRIS-T поступит в Украину "в ближайшие дни" – министр обороны Германии

Ламбрехт отметила, что всего таких систем ПВО Украина получит четыре.
Она подчеркнула, что необходимость ускоренной передачи Украине такого вооружения актуализировалась в связи с "возобновившимися ракетными обстрелами Киева и многих других городов".
Министр обороны Германии заявила, что IRIS-T сможет обеспечить "эффективную защиту жителей Украины".
Об отправке в Украину таких систем ПВО сообщил в Twitter и бундесвер.
Deutschland liefert das erste von vier IRIS-T SLM Luftverteidigungssystem an die #Ukraine. Die jüngsten russischen #Raketenangriffe auf Kiew und andere Städte zeigen, wie wichtig diese Fähigkeit für die Selbstverteidigung der Ukraine ist. pic.twitter.com/zMGT6zNkDc— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) October 10, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Массированный ракетный обстрел российскими оккупантами коснулся украинских городов Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Хмельницкий, Житомир, Ровно, Николаев, Тернополь, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Конотоп.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр отмечала, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.
Советник главы МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что известно минимум о 10 погибших и более 60 раненых в результате утренней атаки РФ.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
Германия поставляет Украине зенитные самоходные установки, бронетранспортеры, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и другое вооружение. С 1 января по 26 сентября Германия передала вооружения на более чем €740 млн.
При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard, которые просит Украина.
В июне Германия сообщила, что предоставит Украине комплекс ПВО IRIS-T. Позже стало известно, что всего Украина получит четыре такие системы.
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью, опубликованном 28 сентября, заявила, что первую систему ПВО IRIS-T Украина получит уже в октябре.