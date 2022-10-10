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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Первая система ПВО IRIS-T поступит в Украину "в ближайшие дни" – министр обороны Германии

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Германия пообещала Украине четыре ЗРК IRIS-T
Германия пообещала Украине четыре ЗРК IRIS-T
Фото: ЕРА

10 октября, в день массированного ракетного обстрела территории Украины со стороны российских оккупантов, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт объявила, что Украина "в ближайшие дни" получит первый обещанный зенитно-ракетный комплекс для противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщает Spiegel.

Ламбрехт отметила, что всего таких систем ПВО Украина получит четыре.

Она подчеркнула, что необходимость ускоренной передачи Украине такого вооружения актуализировалась в связи с "возобновившимися ракетными обстрелами Киева и многих других городов".

Министр обороны Германии заявила, что IRIS-T сможет обеспечить "эффективную защиту жителей Украины".

Об отправке в Украину таких систем ПВО сообщил в Twitter и бундесвер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Массированный ракетный обстрел российскими оккупантами коснулся украинских городов Киев, ХарьковЛьвов, Днепр, Одесса, Хмельницкий, ЖитомирРовно, Николаев, Тернополь, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Конотоп.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр отмечала, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.

Советник главы МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что известно минимум о 10 погибших и более 60 раненых в результате утренней атаки РФ.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

Германия поставляет Украине зенитные самоходные установки, бронетранспортеры, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и другое вооружение. С 1 января по 26 сентября Германия передала вооружения на более чем €740 млн.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard, которые просит Украина.

В июне Германия сообщила, что предоставит Украине комплекс ПВО IRIS-T. Позже стало известно, что всего Украина получит четыре такие системы.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью, опубликованном 28 сентября, заявила, что первую систему ПВО IRIS-T Украина получит уже в октябре.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, оружие, война, ФРГ, вооружение, ПВО, оборона, боеприпасы, вторжение, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, бундесвер
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