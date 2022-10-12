Союзники Украины полны решимости и продолжат укреплять обороноспособность страны – Остин во время "Рамштайна"

Остин начал выступление, упомянув массовый обстрел Россией украинских городов 10–11 октября. Он подчеркнул, что в результате атаки погибли мирные жители, повреждены объекты, не имеющие военного назначения.

"Последние нападения России только укрепили решимость украинского народа и еще больше сплотили страны доброй воли из всех регионов Земли. Поэтому мы вновь собрались сегодня, чтобы поддержать неотъемлемое право Украины на самооборону. И наша решимость и непоколебимость цели только укрепились. Все присутствующие здесь понимают, как началась эта война. Как отметил президент [США Джо] Байден, "никто не угрожал России, и никто, кроме России, не искал конфликта". [Президент РФ Владимир] Путин выбрал войну. Но Украина решила защищаться. И делает это великолепно", – подчеркнул он.

.@SecDef: Putin chose war. But Ukraine chose to defend itself. And it has done so magnificently. pic.twitter.com/TkCKiYm0Qg — Department of Defense * (@DeptofDefense) October 12, 2022

Украина изменила динамику войны, а ожидания Путина относительно результатов вторжения были ошибочными, добавил глава Пентагона.

"С момента нашей последней встречи в начале сентября мы все наблюдали, как Украина добилась выдающихся успехов на поле боя. И несмотря на новые атаки Путина, украинские силы изменили динамику этой войны. Они освободили сотни городов от российской оккупации. Они отвоевали тысячи квадратных километров своей земли. Эти победы принадлежат храбрым украинским солдатам. Но усилия контактной группы по оказанию помощи в обеспечении безопасности, обучению и поддержанию жизненно важны", – продолжил Остин.

Он заявил, что союзники добились огромного прогресса в рамках работы формата "Рамштайн".

"Контактная группа едина и полна решимости. Мы будем продолжать укреплять обороноспособность Украины – как для сегодняшних неотложных нужд, так и на долгосрочную перспективу. [...] И я глубоко признателен нашим уважаемым союзникам и партнерам, которые продолжают предоставлять свои собственные пакеты важной помощи. Наш скоординированный командный подход помогает укрепить храбрых защитников Украины на долгий срок. Это означает немедленное предоставление Украине срочных возможностей. Это означает активизацию усилий по обучению, чтобы помочь украинским защитникам наилучшим образом использовать свои новые возможности. И это означает, что мы должны подтолкнуть наши промышленные базы к инновациям, чтобы обеспечить Украину инструментами, которые ей необходимы на предстоящем трудном пути", – резюмировал он.