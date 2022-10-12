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Союзники Украины полны решимости и продолжат укреплять обороноспособность страны – Остин во время "Рамштайна"

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Остин: Путин выбрал войну. Но Украина решила защищаться. И делает это великолепно
Остин: Путин выбрал войну. Но Украина решила защищаться. И делает это великолепно
Фото: ЕРА

Союзники Украины продолжат поддерживать страну и укреплять ее обороноспособность. Об этом, открывая шестое заседание консультативной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн", заявил министр обороны США Ллойд Остин, текст речи опубликован на сайте Пентагона.

Остин начал выступление, упомянув массовый обстрел Россией украинских городов 10–11 октября. Он подчеркнул, что в результате атаки погибли мирные жители, повреждены объекты, не имеющие военного назначения.  

"Последние нападения России только укрепили решимость украинского народа и еще больше сплотили страны доброй воли из всех регионов Земли. Поэтому мы вновь собрались сегодня, чтобы поддержать неотъемлемое право Украины на самооборону. И наша решимость и непоколебимость цели только укрепились. Все присутствующие здесь понимают, как началась эта война. Как отметил президент [США Джо] Байден, "никто не угрожал России, и никто, кроме России, не искал конфликта". [Президент РФ Владимир] Путин выбрал войну. Но Украина решила защищаться. И делает это великолепно", – подчеркнул он. 

Украина изменила динамику войны, а ожидания Путина относительно результатов вторжения были ошибочными, добавил глава Пентагона. 

"С момента нашей последней встречи в начале сентября мы все наблюдали, как Украина добилась выдающихся успехов на поле боя. И несмотря на новые атаки Путина, украинские силы изменили динамику этой войны. Они освободили сотни городов от российской оккупации. Они отвоевали тысячи квадратных километров своей земли. Эти победы принадлежат храбрым украинским солдатам. Но усилия контактной группы по оказанию помощи в обеспечении безопасности, обучению и поддержанию жизненно важны", – продолжил Остин. 

Он заявил, что союзники добились огромного прогресса в рамках работы формата "Рамштайн". 

"Контактная группа едина и полна решимости. Мы будем продолжать укреплять обороноспособность Украины – как для сегодняшних неотложных нужд, так и на долгосрочную перспективу. [...] И я глубоко признателен нашим уважаемым союзникам и партнерам, которые продолжают предоставлять свои собственные пакеты важной помощи. Наш скоординированный командный подход помогает укрепить храбрых защитников Украины на долгий срок. Это означает немедленное предоставление Украине срочных возможностей. Это означает активизацию усилий по обучению, чтобы помочь украинским защитникам наилучшим образом использовать свои новые возможности. И это означает, что мы должны подтолкнуть наши промышленные базы к инновациям, чтобы обеспечить Украину инструментами, которые ей необходимы на предстоящем трудном пути", – резюмировал он. 

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Уже прошло пять таких заседаний, предыдущее – 8 сентября.

Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.

Шестой "Рамштайн" проходит в Брюсселе, на следующий день там запланировано заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны. Резников, сообщая о начале сегодняшней встречи союзников, заявил, что настроен птимистично. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, оружие, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн
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