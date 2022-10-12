Германия в ближайшие недели передаст Украине дополнительные РСЗО Mars II и гаубицы Panzerhaubitze 2000 – минобороны

Об этом говорится в сообщении министерства, опубликованном в Twitter.

Сегодняшняя встреча в формате "Рамштайн" проходит "в особое время: российские ракетные удары и частичная мобилизация, фиктивные референдумы и украинское контрнаступление", отметили авторы твита.

"Мы координируем нашу постоянную поддержку. В ближайшие несколько недель больше [гаубиц] PzH2000 и [реактивных систем залпового огня] MARS II будет передано Украине", – добавили в ведомстве, не уточнив количество техники, которую планируют предоставить.

Контекст:

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 24 зенитные самоходные установки Gepard из 30 обещанных и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. По состоянию на 1 августа Украина получила три РСЗО MARS II.

15 сентября минобороны Германии анонсировало предоставление еще двух MARS II, а 19-го – передачу еще четырех гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Уже прошло пять таких заседаний, предыдущее – 8 сентября.

Министр обороны США Ллойд Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.