В Украину доставили первую систему ПВО IRIS-T из Германии. Ожидаются американские NASAMS – Резников

"В Украине началась новая эра противовоздушной обороны. IRIS-T от Германии уже здесь. Американские NASAMS идут. Это только начало. И нам нужно больше. Нет сомнений, что Россия является террористическим государством. Существует моральный долг защищать небо над Украиной, чтобы спасти наш народ", – заявил он.
Министр поблагодарил главу Минобороны Германии Кристине Ламбрехт "за ее партнерство и твердую приверженность поддержке Украины".
"Мы победим", – добавил Резников.
A new era of air defence has begun in * . IRIS-Ts from * are already here. * NASAMS are coming. This is only the beginning. And we need more. No doubt that russia is a terrorist state.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 11, 2022
There is a moral imperative to protect the sky over * in order to save our people. pic.twitter.com/jvbXUwDjc8
В июне 2022 года Германия сообщила, что предоставит Украине комплекс ПВО IRIS-T. Позже стало известно, что всего Украина получит четыре такие системы.
После массированной ракетной атаки на Украину 10 октября Ламбрехт объявила, что Украина получит первый IRIS-T. "в ближайшие дни".
1 июля в Пентагоне анонсировали поставку двух передовых систем ПВО NASAMS, они входят в 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины. Отмечалось, что в рамках этого пакета США заключают контракты с представителями промышленности, а не поставляют оборудование из запасов Пентагона. 30 июля в Пентагоне сообщили, что США начали процесс закупки систем ПВО NASAMS для Украины.
24 августа, в День Независимости Украины, президент США Джо Байден объявил о новом, 20-м пакете военной помощи Украине на сумму $2,98 млрд. В него входят шесть систем NASAMS и боеприпасы для них. Речь, как и в прошлый раз, идет о заключении контрактов с производителями и помощи "в среднесрочной и долгосрочной перспективе". В конце августа минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на закупку ЗРК NASAMS для Украины.
27 сентября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что первые две батареи зенитных комплексов NASAMS будут переданы Украине в ближайшее время.
После массированной российской ракетной атаки на Украину 10 октября Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что США продолжат поддерживать Украину и предоставлять стране оборонную помощь, "включая современные системы противовоздушной обороны".