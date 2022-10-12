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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украину доставили первую систему ПВО IRIS-T из Германии. Ожидаются американские NASAMS – Резников

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Резников: Существует моральный долг защищать небо над Украиной, чтобы спасти наш народ
Резников: Существует моральный долг защищать небо над Украиной, чтобы спасти наш народ
Фото: EPA

В Украину доставили первый ptнитно-ракетный комплекс для противовоздушной обороны IRIS-T из Германии. Об этом в Twitter 12 октября сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"В Украине началась новая эра противовоздушной обороны. IRIS-T от Германии уже здесь. Американские NASAMS идут. Это только начало. И нам нужно больше. Нет сомнений, что Россия является террористическим государством. Существует моральный долг защищать небо над Украиной, чтобы спасти наш народ", – заявил он.

Министр поблагодарил главу Минобороны Германии Кристине Ламбрехт "за ее партнерство и твердую приверженность поддержке Украины".

"Мы победим", – добавил Резников.

Контекст:

В июне 2022 года Германия сообщила, что предоставит Украине комплекс ПВО IRIS-T. Позже стало известно, что всего Украина получит четыре такие системы.

После массированной ракетной атаки на Украину 10 октября Ламбрехт объявила, что Украина получит первый IRIS-T. "в ближайшие дни".

1 июля в Пентагоне анонсировали поставку двух передовых систем ПВО NASAMS, они входят в 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины. Отмечалось, что в рамках этого пакета США заключают контракты с представителями промышленности, а не поставляют оборудование из запасов Пентагона. 30 июля в Пентагоне сообщили, что США начали процесс закупки систем ПВО NASAMS для Украины.

24 августа, в День Независимости Украины, президент США Джо Байден объявил о новом, 20-м пакете военной помощи Украине на сумму $2,98 млрд. В него входят шесть систем NASAMS и боеприпасы для них. Речь, как и в прошлый раз, идет о заключении контрактов с производителями и помощи "в среднесрочной и долгосрочной перспективе". В конце августа минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на закупку ЗРК NASAMS для Украины.

27 сентября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что первые две батареи зенитных комплексов NASAMS будут переданы Украине в ближайшее время.

После массированной российской ракетной атаки на Украину 10 октября Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что США продолжат поддерживать Украину и предоставлять стране оборонную помощь, "включая современные системы противовоздушной обороны".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Германия, ПВО, Алексей Резников, обстрелы, война России против Украины, ракеты, NASAMS
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