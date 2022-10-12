В Украину доставили первую систему ПВО IRIS-T из Германии. Ожидаются американские NASAMS – Резников

"В Украине началась новая эра противовоздушной обороны. IRIS-T от Германии уже здесь. Американские NASAMS идут. Это только начало. И нам нужно больше. Нет сомнений, что Россия является террористическим государством. Существует моральный долг защищать небо над Украиной, чтобы спасти наш народ", – заявил он.

Министр поблагодарил главу Минобороны Германии Кристине Ламбрехт "за ее партнерство и твердую приверженность поддержке Украины".

"Мы победим", – добавил Резников.