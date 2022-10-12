Канада выделит Украине новый пакет помощи. В него входит зимняя форма для военных

"Канада пожертвует $47 млн в виде артиллерийских боеприпасов, беспилотных камер, спутниковых услуг и зимней одежды, чтобы удовлетворить потребности Украины в обороне. Мы вместе с Украиной – сейчас и в долгосрочной перспективе", – заявила министр.

At today's meeting of the Ukraine Defense Contact Group, I announced that Canada will donate * 47 million in artillery ammunition, drone cameras, satellite services and winter clothing to help meet Ukraine’s defence needs. We #StandWithUkraine – now and in the long-term. pic.twitter.com/qhx56O4EIj — Anita Anand (@AnitaAnandMP) October 12, 2022

Как сообщается на сайте правительства Канады, в новый пакет военной помощи входит, в частности, оборудование на сумму $15,2 млн из арсенала вооруженных сил Канады, включая 155-мм артиллерийские снаряды стандарта НАТО, взрыватели и зарядные устройства, совместимые с гаубичными артиллерийскими орудиями M777, которые Канада ранее предоставила Украине и обучила украинский персонал ими пользоваться.

Также будут предоставлены дополнительные специализированные камеры для дронов стоимостью $15,3 млн.

Около $2 млн дается на услуги спутниковой связи украинскому правительству и неправительственным организациям, включая критически важную инфраструктуру.

Кроме того, в пакет входит 400 тыс. единиц зимней одежды на общую сумму $15 млн. Зимнее снаряжение включает куртки, брюки, ботинки, перчатки и парки, поставляемые канадскими компаниями через Канадскую коммерческую корпорацию. Дополнительные 100 тыс. штук будут получены из запасов вооруженных сил Канады.