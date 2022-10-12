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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Канада выделит Украине новый пакет помощи. В него входит зимняя форма для военных

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Министр обороны Украины Алексей Резников с канадской коллегой Анитой Ананд на встрече "Рамштайн-6" обсудили военную помощь
Министр обороны Украины Алексей Резников с канадской коллегой Анитой Ананд на встрече "Рамштайн-6" обсудили военную помощь
Фото: EPA

Канада после заседания консультативной группы по оказанию помощи Украине "Рамштайн-6" 12 октября объявила о новом пакете военной помощи Украине. В числе прочего она передаст зимней одежды на $15 млн. Об этом рассказала министр обороны страны Анита Ананд в Twitter.

"Канада пожертвует $47 млн в виде артиллерийских боеприпасов, беспилотных камер, спутниковых услуг и зимней одежды, чтобы удовлетворить потребности Украины в обороне. Мы вместе с Украиной – сейчас и в долгосрочной перспективе", – заявила министр.

Как сообщается на сайте правительства Канады, в новый пакет военной помощи входит, в частности, оборудование на сумму $15,2 млн из арсенала вооруженных сил Канады, включая 155-мм артиллерийские снаряды стандарта НАТО, взрыватели и зарядные устройства, совместимые с гаубичными артиллерийскими орудиями M777, которые Канада ранее предоставила Украине и обучила украинский персонал ими пользоваться.

Также будут предоставлены дополнительные специализированные камеры для дронов стоимостью $15,3 млн.

Около $2 млн дается на услуги спутниковой связи украинскому правительству и неправительственным организациям, включая критически важную инфраструктуру.

Кроме того, в пакет входит 400 тыс. единиц зимней одежды на общую сумму $15 млн. Зимнее снаряжение включает куртки, брюки, ботинки, перчатки и парки, поставляемые канадскими компаниями через Канадскую коммерческую корпорацию. Дополнительные 100 тыс. штук будут получены из запасов вооруженных сил Канады.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно. Уже прошло пять таких заседаний, предыдущее – 8 сентября.

Шестой "Рамштайн" проходит в Брюсселе, на следующий день там запланировано заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны. 

Канада поддерживала Украину как до полномасштабного вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение. С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.

Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривает выделение Украине 500 млн канадских долларов ($400 млн) военной помощи и 1 млрд канадских долларов кредитов.

Теги: Канада, контактная группа Рамштайн
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