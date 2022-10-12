Канада выделит Украине новый пакет помощи. В него входит зимняя форма для военных

"Канада пожертвует $47 млн в виде артиллерийских боеприпасов, беспилотных камер, спутниковых услуг и зимней одежды, чтобы удовлетворить потребности Украины в обороне. Мы вместе с Украиной – сейчас и в долгосрочной перспективе", – заявила министр.
At today's meeting of the Ukraine Defense Contact Group, I announced that Canada will donate * 47 million in artillery ammunition, drone cameras, satellite services and winter clothing to help meet Ukraine’s defence needs. We #StandWithUkraine – now and in the long-term. pic.twitter.com/qhx56O4EIj— Anita Anand (@AnitaAnandMP) October 12, 2022
Как сообщается на сайте правительства Канады, в новый пакет военной помощи входит, в частности, оборудование на сумму $15,2 млн из арсенала вооруженных сил Канады, включая 155-мм артиллерийские снаряды стандарта НАТО, взрыватели и зарядные устройства, совместимые с гаубичными артиллерийскими орудиями M777, которые Канада ранее предоставила Украине и обучила украинский персонал ими пользоваться.
Также будут предоставлены дополнительные специализированные камеры для дронов стоимостью $15,3 млн.
Около $2 млн дается на услуги спутниковой связи украинскому правительству и неправительственным организациям, включая критически важную инфраструктуру.
Кроме того, в пакет входит 400 тыс. единиц зимней одежды на общую сумму $15 млн. Зимнее снаряжение включает куртки, брюки, ботинки, перчатки и парки, поставляемые канадскими компаниями через Канадскую коммерческую корпорацию. Дополнительные 100 тыс. штук будут получены из запасов вооруженных сил Канады.
Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно. Уже прошло пять таких заседаний, предыдущее – 8 сентября.
Шестой "Рамштайн" проходит в Брюсселе, на следующий день там запланировано заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны.
Канада поддерживала Украину как до полномасштабного вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение. С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.
Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривает выделение Украине 500 млн канадских долларов ($400 млн) военной помощи и 1 млрд канадских долларов кредитов.