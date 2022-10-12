Министр финансов Украины обсудил с МВФ возможность новой кредитной программы

В частности, Сергей Марченко обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой возможность новой кредитной программы по обеспечению приоритетных расходов госбюджета Украины в 2023 году.
"Сегодня мы наблюдаем постепенное восстановление экономики Украины, однако в условиях активных боевых действий для нас чрезвычайно важно запустить программу сотрудничества с МВФ для обеспечения стабильности финансовой системы. Потребности Украины в дополнительном финансировании в 2023 году достигают $3,5 млрд ежемесячно", – заявил министр.
Также Марченко уже во время встречи с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером выразил надежду на определение условий для запуска новой программы сотрудничества в ближайшем будущем. По словам министра, дальнейшее сотрудничество с МВФ является одним из важнейших приоритетов для Украины.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров. Госбюджет Украины на 2023 год рассчитан с дефицитом в 1,29 трлн грн. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, власти "прилагают максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году".
11 октября Сергей Марченко отметил, что до конца этого года Украина рассчитывает получить €5 млрд от Евросоюза, $4,5 млрд – от Соединенных Штатов, $1,3 млрд – от МВФ. По его словам, Украина нуждается в дополнительном внешнем льготном финансировании и грантах.