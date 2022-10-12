Министр финансов Украины обсудил с МВФ возможность новой кредитной программы

Сергей Марченко отметил, что сотрудничество с МВФ является одним из важнейших приоритетов для Украины Фото: mof.gov.ua

В частности, Сергей Марченко обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой возможность новой кредитной программы по обеспечению приоритетных расходов госбюджета Украины в 2023 году.

"Сегодня мы наблюдаем постепенное восстановление экономики Украины, однако в условиях активных боевых действий для нас чрезвычайно важно запустить программу сотрудничества с МВФ для обеспечения стабильности финансовой системы. Потребности Украины в дополнительном финансировании в 2023 году достигают $3,5 млрд ежемесячно", – заявил министр.

Также Марченко уже во время встречи с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером выразил надежду на определение условий для запуска новой программы сотрудничества в ближайшем будущем. По словам министра, дальнейшее сотрудничество с МВФ является одним из важнейших приоритетов для Украины.