Шустер: Думаю, Путин, как и Гитлер, будет кричать: "Меня предали!"

"Я просто взял речь, которую он [Путин] произнес [перед полномасштабным вторжением РФ в Украину], и взял речь Гитлера. Это была калька. Это был практически перевод с немецкого на русский!" – вспоминает журналист.
Шустер подчеркнул, что 24 февраля он "сказал громко" об этом совпадении.
"И это слышали люди вокруг меня: "У меня ощущение, что этот человек, если его так можно назвать, находится сейчас в ситуации 16 февраля 1945 года, когда Гитлер вошел в бункер", – процитировал тележурналист себя самого.
Шустер привел диалог из книги "Бункер", в которой опубликованы интервью с очевидцами этого периода нахождения Гитлера в бункере до момента самоубийства фюрера.
"Был момент, когда Гитлер вызвал к себе Альберта Шпеера, своего главного архитектора, который в тот момент был премьер-министром. И Гитлер ему говорит: "Надо уничтожить все движимое и недвижимое в Германии. От Германии не должно остаться ничего". И Шпеер ему говорит: "А наша культура? А наши люди?" А Гитлер отвечает: "Наши люди не заслуживают жить", – рассказал журналист.
"Как раз тогда, в феврале этого года, у меня возникла абсолютная аналогия между этими двумя существами, которые так сильно, к сожалению, влияют на нашу историю", – признался Шустер.
В этом, считает журналист, Путин и Гитлер "абсолютно одинаковы".
"Я думаю, что Путин в данный момент, начиная с февраля, – для него должно быть уничтожено все, если он не достигает своих целей. И он так же будет кричать, как Гитлер: "Меня предали!" – заявил телеведущий.
"А кто его предал?" – уточнила Бацман.
"А вот хороший вопрос. Он сам себя", – заключил Шустер.
Шустер: За две недели до первых выборов Путина журналист Артем Боровик на частном борту летел в Грузию, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина. Самолет взорвался. Читайте полную версию интервью
Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.
При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".
13 октября российский правозащитник Сергей Осечкин заявил, что в России готовится заговор, в результате которого владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, глава Чечни Рамзан Кадыров и командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин планируют занять высокие должности. Серьезные перестановки в силовом блоке, по данным источников Осечкина, могут произойти во время визита Путина в Астану либо сразу после его возвращения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.