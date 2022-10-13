Шустер: Думаю, Путин, как и Гитлер, будет кричать: "Меня предали!"

Шустер предположил, что в конце войны Путин, как и Гитлер, будет считать себя преданным Фото: EPA

"Я просто взял речь, которую он [Путин] произнес [перед полномасштабным вторжением РФ в Украину], и взял речь Гитлера. Это была калька. Это был практически перевод с немецкого на русский!" – вспоминает журналист.

Шустер подчеркнул, что 24 февраля он "сказал громко" об этом совпадении.

"И это слышали люди вокруг меня: "У меня ощущение, что этот человек, если его так можно назвать, находится сейчас в ситуации 16 февраля 1945 года, когда Гитлер вошел в бункер", – процитировал тележурналист себя самого.

Шустер привел диалог из книги "Бункер", в которой опубликованы интервью с очевидцами этого периода нахождения Гитлера в бункере до момента самоубийства фюрера.

"Был момент, когда Гитлер вызвал к себе Альберта Шпеера, своего главного архитектора, который в тот момент был премьер-министром. И Гитлер ему говорит: "Надо уничтожить все движимое и недвижимое в Германии. От Германии не должно остаться ничего". И Шпеер ему говорит: "А наша культура? А наши люди?" А Гитлер отвечает: "Наши люди не заслуживают жить", – рассказал журналист.

"Как раз тогда, в феврале этого года, у меня возникла абсолютная аналогия между этими двумя существами, которые так сильно, к сожалению, влияют на нашу историю", – признался Шустер.

В этом, считает журналист, Путин и Гитлер "абсолютно одинаковы".

"Я думаю, что Путин в данный момент, начиная с февраля, – для него должно быть уничтожено все, если он не достигает своих целей. И он так же будет кричать, как Гитлер: "Меня предали!" – заявил телеведущий.

"А кто его предал?" – уточнила Бацман.

"А вот хороший вопрос. Он сам себя", – заключил Шустер.

Шустер: За две недели до первых выборов Путина журналист Артем Боровик на частном борту летел в Грузию, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина. Самолет взорвался. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube