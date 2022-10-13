Российский правозащитник Осечкин рассказал про заговор Суровикина, Пригожина и Кадырова

Правозащитник пишет со ссылкой на источник, что в ближайшие дни во время визита президента России Владимира Путина в Астану либо сразу после возвращения оттуда в Москве могут произойти серьезные перестановки в силовом блоке.

По его словам, заговорщики планируют, что Суровикин станет министром обороны РФ, Пригожин – директором Федеральной службы безопасности, Кадыров – директором ФСВНГ.

"Все трое беспощадны, вероломны, могущественны и располагают втроем самой сильной силовой группировкой, способной в считанные часы совершить захват власти", – написал Осечкин.

При этом, по его словам, оперативники ФСБ в курсе этих планов и собрали материалы, которые указывают на причастность к теракту на Крымском мосту лиц, связанных с одним из заговорщиков. Также есть материалы по множеству преступлений, совершенных Пригожиным, и подготовлены решения об изъятии у него земель, которые используются ЧВК "Вагнер" как тренировочные центры. Сам проект "Вагнер" также могут закрыть, сообщает Осечкин.

По его словам, нет гарантий, что, Суровикин не перейдет в последний момент к ФСБ и министру обороны Сергею Шойгу, и вместо заговора поможет задержать и арестовать Пригожина и его окружение.

"Ближайшие дни и недели имеют огромное значение для будущего не только этих силовых групп, но и для всей России и Украины", – пишет правозащитник.