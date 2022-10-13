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Российский правозащитник Осечкин рассказал про заговор Суровикина, Пригожина и Кадырова

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В России говорят а заговоре Кадырова, Пригожина и Суровикина
В России говорят а заговоре Кадырова, Пригожина и Суровикина
Фото EPA

В России готовится заговор, в результате которого владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, глава Чечни Рамзан Кадыров и командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин планируют занять высокие должности. Об этом 13 октября заявил в Facebook российский правозащитник Сергей Осечкин.

Правозащитник пишет со ссылкой на источник, что в ближайшие дни во время визита президента России Владимира Путина в Астану либо сразу после возвращения оттуда в Москве могут произойти серьезные перестановки в силовом блоке.

По его словам, заговорщики планируют, что Суровикин станет министром обороны РФ, Пригожин – директором Федеральной службы безопасности, Кадыров – директором ФСВНГ.

"Все трое беспощадны, вероломны, могущественны и располагают втроем самой сильной силовой группировкой, способной в считанные часы совершить захват власти", – написал Осечкин.

При этом, по его словам, оперативники ФСБ в курсе этих планов и собрали материалы, которые указывают на причастность к теракту на Крымском мосту лиц, связанных с одним из заговорщиков. Также есть материалы по множеству преступлений, совершенных Пригожиным, и подготовлены решения об изъятии у него земель, которые используются ЧВК "Вагнер" как тренировочные центры. Сам проект "Вагнер" также могут закрыть, сообщает Осечкин.

По его словам, нет гарантий, что, Суровикин не перейдет в последний момент к ФСБ и министру обороны Сергею Шойгу, и вместо заговора поможет задержать и арестовать Пригожина и его окружение.

"Ближайшие дни и недели имеют огромное значение для будущего не только этих силовых групп, но и для всей России и Украины", – пишет правозащитник.

https://www.facebook.com/vladimir.osechkin/posts/pfbid037bvJczjQcqkcLcp2YgU2urcHZPnynH1CzQzHpoZz4YkH2Ad8Lr7yxAqPvgGJpdL4l

Контекст:

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что критика военного командования со стороны Кадырова и Пригожина подорвала авторитет Путина"Их заявления 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство. Вместе они сломали кремлевский нарратив, пытавшийся смягчить удар поражения вокруг Лимана", – отметили эксперты.

Аналитики считают, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами. Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию, а "последствия такого развития событий для его режима трудно предсказать".

Теги: Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Вагнер, Евгений Пригожин, Сергей Суровикин
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