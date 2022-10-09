Невзоров: Путин не обратил внимания, что его генерала Лапина Кадыров и Пригожин на всю страну отхлестали. Причем не просто отхлестали – еще нагадили ему в фуражку, а потом надели ее на голову

Невзоров: Мы видим, что Путин и логика, Путин и здравый смысл, Путин и даже элементарная выгода – абсолютно не связанные между собой вещи Фото: nevzorov.tv / Instagram

"Для него нет логичного и нелогичного. Он существует в мире, где не существует логики, где не присутствуют причинно-следственные связи, где есть только его "хочу". И он, наслаждаясь этой совершенно безграничной властью... Его научили ею наслаждаться. Он 20 лет в этом практикуется. Он не обращает на такие вещи внимания", – сказал Невзоров.

В качестве примера он привел критику командующего российским Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и связанного с частной военной компанией "Вагнер" российского бизнесмена Евгения Пригожина. Кадыров обвинил Лапина в потере контроля над Лиманом Донецкой области. В своем Telegram-канале он заявил, что Лапин, которой руководил обороной этого участка, не обеспечил войска "необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов". Пригожин Кадырова поддержал.

"[Путин] не обратил внимания на то, что его генералов, вместе с которыми он разрабатывал стратегический план – того же самого Лапина, – взяли и прилюдно на всю страну отхлестали Кадыров и Пригожин. Причем не просто отхлестали – они еще нагадили в фуражку Лапину и надели эту фуражку на голову. И ржут, понимают, что их сейчас настолько боятся, что им никто не ответит", – сказал Невзоров.

По его мнению, такие заявления Кадырова и Пригожина свидетельствуют о том, что они "абсолютно не переживают за свою судьбу".

"То же самое они себе позволяют в отношении [министра обороны Сергея] Шойгу, [начальника Генерального штаба вооруженных сил России Валерия] Герасимова. Другое дело, что те-то тоже дипломированные идиоты и ни тех, ни других не жалко. Но мы видим, что Путин и логика, Путин и здравый смысл, Путин и даже элементарная выгода – абсолютно не связанные между собой вещи", – сказал публицист.

Он считает, что именно потому, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России.

"Окончание российско-украинской войны не будет означать конец войны как таковой. Война начнется в России. Война за власть", – спрогнозировал журналист.

Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках. Полный текст интервью

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