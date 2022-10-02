За неудачи в Украине уволен командующий Западным военным округом Журавлев – СМИ

По смене идентификационного номера плательщика, указанного в реестре, видно, что Журавлев больше не возглавляет округ. Новым командующим ЗВО c 28 сентября указан генерал-лейтенант Роман Бердников.

12 сентября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что руководство западной группировки российских войск отстранено от командования из-за серии поражений во время контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Тогда кадровое решение о вероятном назначении Бердникова находилось на рассмотрении, отмечали в разведке. По данным ГУР, с целью восстановления "устойчивости управления" группировки российских войск на Донбассе, ее возглавил командующий Центральным военным округом Александр Лапин.

Накануне сам Лапин попал под критику. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram обвинил его в том, что его войска в районе Лимана остались без оружия, а сам Лапин перенес свой штаб подальше от линии фронта.

К Кадырову присоединился владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков – с автоматами босыми на фронт", – передала его слова пресс-служба принадлежащей Пригожину компании "Конкорд".