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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За неудачи в Украине уволен командующий Западным военным округом Журавлев – СМИ

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Новым командующим ЗВО c 28 сентября указан Роман Бердников
Новым командующим ЗВО c 28 сентября указан Роман Бердников
Фото: InformNapalm / Telegram

В России снят с должности командующий Западным военным округом Александр Журавлев. Об этом 2 октября в Telegram сообщает InformNapalm, ссылаясь на данные Единого государственного реестра юридических лиц РФ.

По смене идентификационного номера плательщика, указанного в реестре, видно, что Журавлев больше не возглавляет округ. Новым командующим ЗВО c 28 сентября указан генерал-лейтенант Роман Бердников.

12 сентября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что руководство западной группировки российских войск отстранено от командования из-за серии поражений во время контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Тогда кадровое решение о вероятном назначении Бердникова находилось на рассмотрении, отмечали в разведке. По данным ГУР, с целью восстановления "устойчивости управления" группировки российских войск на Донбассе, ее возглавил командующий Центральным военным округом Александр Лапин.

Накануне сам Лапин попал под критику. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram обвинил его в том, что его войска в районе Лимана остались без оружия, а сам Лапин перенес свой штаб подальше от линии фронта.

К Кадырову присоединился владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков – с автоматами босыми на фронт", – передала его слова пресс-служба принадлежащей Пригожину компании "Конкорд".

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В вечернем видеообращении 1 октября Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.

Теги: Рамзан Кадыров, армия РФ, война России против Украины, минобороны РФ, увольнение, Евгений Пригожин, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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