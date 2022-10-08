Шойгу назначил нового командующего оккупантами в Украине. В августе 1991 года он защищал ГКЧП

Суровикин принимал участие в вооруженном конфликте в Таджикистане, второй чеченской войне и военной операции в Сирии Фото: Минобороны России / Twitter

Ним стал генерал армии Сергей Суровикин, который с конца июня командовал южной группировкой российских войск в Украине.

"Радио Свобода" отмечает, что до этого пять лет он возглавлял воздушно-космические силы РФ, а также принимал участие в вооруженном конфликте в Таджикистане, второй чеченской войне и военной операции в Сирии.

Писатель и политолог Станислав Белковский в Telegram обратил внимание на то, что Суровикин известен по событиям путча ГКЧП в СССР (19–21 августа 1991 года). Он командовал танковым батальоном, который защищал власть от людей, протестовавших на улицах Москвы. Тогда в тоннеле под улицей Новый Арбат под гусеницами танков погибли три человека – Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский.

14 марта 2022 года Офис генпрокурора Украины объявил подозрение Суровикину в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.