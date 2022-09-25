Заместителем министра обороны России назначили военного, которого называют "мясником Мариуполя"

Генерал-полковник Мизинцев на новой должности будет отвечать за материально-техническое обеспечение вооруженных сил РФ, отметили в ведомстве.

"Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны РФ в связи с переходом на другую работу", – объяснили в минобороны страны-агрессора.

Мизинцев руководил осадой российскими войсками города Мариуполь Донецкой области, британское правительство назвало его "мясником Мариуполя" и в марте включило в санкционные списки.

"Мизинцев известен использованием отвратительной тактики, включая обстрелы гражданских центров в [сирийском] Алеппо в 2015–2016 годах и теперь в Мариуполе, где совершаются зверства против украинского народа", – говорилось тогда в релизе британского правительства.

В июне Мизинцев попал в санкционные списки Европейского союза.