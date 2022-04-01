Великобритания ввела санкции против российских пропагандистов и генерала, который руководит осадой Мариуполя

Это санкции против российских пропагандистов и государственных СМИ, распространяющих ложь президента РФ Владимира Путина о вторжении России в Украину, сказала Трасс.
Под ограничения попали компания "ТВ-Новости", которой принадлежит телеканал RT, агентство "Россия сегодня" и 12 граждан России, в том числе глава "Газпром-медиа холдинга" Александр Жаров и один из самых известных телеведущих в РФ Сергей Брилев (у него, по данным российского Фонда борьбы с коррупцией, есть гражданство Великобритании).
Британское правительство Брилева называет пропагандистом Путина.
"Брилев больше не сможет получить доступ к своим британским активам или продолжать деловые отношения", – говорится в сообщении.
Также под санкции попал российский генерал-полковник, начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, который руководит осадой города Мариуполь Донецкой области.
"Прозванный "мясником Мариуполя" Мизинцев является начальником национального центра командования и управления обороной, где планируются и контролируются все российские военные операции по всему миру. Мизинцев известен использованием отвратительной тактики, включая обстрелы гражданских центров в Алеппо в 2015–2016 годах и теперь в Мариуполе, где совершаются зверства против украинского народа", – сказано в релизе британского правительства.
Трасс заявила, что Великобритания продолжит вводить санкции против России.
"Война Путина против Украины основана на потоке лжи. Великобритания помогла миру разоблачить кремлевскую дезинформацию, и эта последняя порция санкций бьет по бесстыдным пропагандистам, которые распространяют путинские фальшивые новости и нарративы. Мы будем продолжать вводить новые санкции, чтобы усилить давление на Россию и добиться поражения Путина в Украине. Ничто и никто не исключены", – заявила она.
Гражданам РФ, попавшим в санкционный список, запретят въезд в Великобританию и заморозят активы, выявленные на территории страны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.