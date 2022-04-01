Великобритания ввела санкции против российских пропагандистов и генерала, который руководит осадой Мариуполя

Это санкции против российских пропагандистов и государственных СМИ, распространяющих ложь президента РФ Владимира Путина о вторжении России в Украину, сказала Трасс.

Под ограничения попали компания "ТВ-Новости", которой принадлежит телеканал RT, агентство "Россия сегодня" и 12 граждан России, в том числе глава "Газпром-медиа холдинга" Александр Жаров и один из самых известных телеведущих в РФ Сергей Брилев (у него, по данным российского Фонда борьбы с коррупцией, есть гражданство Великобритании).

Британское правительство Брилева называет пропагандистом Путина.

"Брилев больше не сможет получить доступ к своим британским активам или продолжать деловые отношения", – говорится в сообщении.

Также под санкции попал российский генерал-полковник, начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, который руководит осадой города Мариуполь Донецкой области.

"Прозванный "мясником Мариуполя" Мизинцев является начальником национального центра командования и управления обороной, где планируются и контролируются все российские военные операции по всему миру. Мизинцев известен использованием отвратительной тактики, включая обстрелы гражданских центров в Алеппо в 2015–2016 годах и теперь в Мариуполе, где совершаются зверства против украинского народа", – сказано в релизе британского правительства.

Трасс заявила, что Великобритания продолжит вводить санкции против России.

"Война Путина против Украины основана на потоке лжи. Великобритания помогла миру разоблачить кремлевскую дезинформацию, и эта последняя порция санкций бьет по бесстыдным пропагандистам, которые распространяют путинские фальшивые новости и нарративы. Мы будем продолжать вводить новые санкции, чтобы усилить давление на Россию и добиться поражения Путина в Украине. Ничто и никто не исключены", – заявила она.

Гражданам РФ, попавшим в санкционный список, запретят въезд в Великобританию и заморозят активы, выявленные на территории страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)