Назначение "сирийских мясников" не поможет Путину в Украине – ISW

По его данным, все командующие российскими военными округами, воздушно-космическими и воздушно-десантными войсками по крайней мере один раз находились в Сирии.

Генерал Александр Дворников, назначенный в апреле на должность, которую сейчас занимает Суровикин, аналогичным образом командовал российскими войсками в Сирии в период с 2015 по 2016 год и прославился преднамеренными и жестокими нападениями на мирных жителей.

Генерал-полковник Александр Чайко, бывший командующий Восточным военным округом, принимавший активное участие на первых этапах агрессии, также занимал должность начальника штаба российских войск в Сирии с 2015 по 2016 год, отмечают в институте.

Пренебрежение международным правом и жестокое обращение с гражданским населением были стандартной процедурой действий российских войск в Сирии до, во время и после пребывания Суровикина в должности.

"Это стало частью русского способа войны", – считают аналитики.

При этом в ISW не согласны с тем, что назначение Суровикина приведет к дальнейшей "сирианизации" российских операций в Украине, потому что пространство боевых действий в Украине принципиально отличается от Сирии.

"РФ сталкивается с совершенно другими вызовами в Украине. Ей не удалось завоевать превосходство в воздухе, что лишает ее возможности проводить массированные ковровые бомбардировки Украины. Поэтому крайне маловероятно, что роль Суровикина как командующего театром военных действий приведет к фундаментальным изменениям в российских воздушных и ракетных операциях, пока западные союзники продолжают снабжать Киев средствами ПВО", – отмечают военные эксперты.