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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Назначение "сирийских мясников" не поможет Путину в Украине – ISW

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ISW: Удары по гражданской инфраструктуре часть русского способа войны
ISW: Удары по гражданской инфраструктуре – часть русского способа войны
Фото: ЕРА

Сирийский опыт нового командующего войсками оккупантов в Украине Сергея Суровикина не объясняет массированную волну ракетных ударов 10-11 октября и не обеспечит России преимуществ в ходе войны. Об этом в оперативном пишет американский Институт исследования войны (ISW).

По его данным, все командующие российскими военными округами, воздушно-космическими и воздушно-десантными войсками по крайней мере один раз находились в Сирии.

Генерал Александр Дворников, назначенный в апреле на должность, которую сейчас занимает Суровикин, аналогичным образом командовал российскими войсками в Сирии в период с 2015 по 2016 год и прославился преднамеренными и жестокими нападениями на мирных жителей. 

Генерал-полковник Александр Чайко, бывший командующий Восточным военным округом, принимавший активное участие на первых этапах агрессии, также занимал должность начальника штаба российских войск в Сирии с 2015 по 2016 год, отмечают в институте. 

Пренебрежение международным правом и жестокое обращение с гражданским населением были стандартной процедурой действий российских войск в Сирии до, во время и после пребывания Суровикина в должности.

"Это стало частью русского способа войны", – считают аналитики.

При этом в ISW не согласны с тем, что назначение Суровикина приведет к дальнейшей "сирианизации" российских операций в Украине, потому что пространство боевых действий в Украине принципиально отличается от Сирии.

"РФ сталкивается с совершенно другими вызовами в Украине. Ей не удалось завоевать превосходство в воздухе, что лишает ее возможности проводить массированные ковровые бомбардировки Украины. Поэтому крайне маловероятно, что роль Суровикина как командующего театром военных действий приведет к фундаментальным изменениям в российских воздушных и ракетных операциях, пока западные союзники продолжают снабжать Киев средствами ПВО", – отмечают военные эксперты.

Контекст:

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в Украине в начале октября. До этого он  три месяца с конца июня командовал южной группировкой армии РФ в Украине. Суровикин пять лет  возглавлял воздушно-космические силы РФ, а также принимал участие в вооруженном конфликте в Таджикистане, второй чеченской войне и военной операции в Сирии.

10 октября в ходе массированной ракетной атаки Россия выпустила по Украине 84 ракеты и 24 дрона-камикадзе. По данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве

Представитель ГУР МО Андрей Юсов 11 октября заявил, что подобный стиль ведения боевых действий характерен для Суровикина. "Это его стиль… Забрасывать ракетами инфраструктуру, в частности, объекты гражданской инфраструктуры", – сказал Юсов.

Теги: Сирия, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Суровикин, Александр Дворников, ISW
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