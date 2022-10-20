Обмен алкоголем с Путиным и обвинения в адрес Зеленского. В Италии разгорелся скандал из-за высказываний Берлускони, обнародованных в СМИ

Берлускони заявил, что журналисты "переврали" его мысли и "приписали ему мнения", которые он "просто сообщал" Фото: ЕРА

Речь о выступлении Берлускони на закрытом собрании депутатов от его партии Forza Italia, избранных в парламент. В первой части аудио, обнародованной LaPresse, он говорил о войне РФ против Украины и рассказал, что обменивался письмами и алкоголем с президентом РФ Владимиром Путиным.

В частности, он сказал: "Я снова начал довольно много общаться с Путиным – в том смысле, что на мой день рождения он прислал мне 20 бутылок водки и очень приятное письмо. Я ответил несколькими бутылками Ламбруско и тоже приятным письмом" (перевод с итальянского приводит "ВВС News Україна").

Также Берлускони заявил депутатам от своей партии, что российские министры "уже несколько раз говорили, что мы [Италия] с ними находимся в состоянии войны, потому что поставляем Украине оружие и поддерживаем ее".

По словам политика, свое мнение он озвучить не может и "если она дойдет до прессы – будет катастрофа".

Во второй части аудио LaPresse Берлускони говорит, что не видит возможности переговоров между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявляет, что Зеленский, придя к власти в Украине "утроил атаки на две республики" – имеются ввиду незаконные вооруженные формирования "ЛДНР" – и боевики оправились в Москву "поговорить с Путиным".

"Он [Путин] против любой инициативы, он сопротивляется, на него оказывается сильное давление со стороны всей России. И он решает придумать спецоперацию: войска должны были войти в Украину, за неделю дойти до Киева, свергнуть действующее правительство, Зеленского и так далее, и поставить правительство, уже выбранное украинским меньшинством из порядочных, здравомыслящих людей, еще через неделю вернуться обратно. Он вторгся в Украину и столкнулся с непредвиденной и непредсказуемой ситуацией сопротивления со стороны украинцев, которые с третьего дня начали получать деньги и оружие с Запада. И война, вместо двухнедельной операции, превратилась в двухсотлетнюю войну", – заявил Берлускони.

По его мнению, война России против Украины – это "резня украинских солдат и граждан". На Западе, заявил Берлускони, нет "настоящих лидеров".

"Единственный настоящий лидер – это я", – заявил Берлускони, при этом неясно, насколько серьезно он говорил это, так как спросил перед этим аудиторию "сможет ли заставить ее улыбнуться".

Как пишет Bloomberg, партия Берлускони отрицает, что политик возобновил контакты с Путиным. Его позиция относительно войны РФ против Украины "соответствует" позиции Европы и США, утверждают в политсиле.

Forza Italia на внеочередных выборах в парламент, состоявшихся 25 сентября, набрала 8,3%, она входит в правоцентристскую коалицию, лидером которой является Джорджа Мелони (глава победившей на выборах партии Fratelli d'Italia).

Euronews отмечает, что обнародованные заявления Берлускони итальянские политики и политологи называют ударом по правящей коалиции. Канал сообщил, что Берлускони и Мелони "едва не поссорились в ходе распределения портфелей" в новом кабмине.

Депутат от Fratelli d'Italia Франческо Лоллобриджида сказал, что заявления Берлускони не ставят партию Fratelli d'Italia в затруднительное положение, так как позиция политсилы и ее лидера "ясна" и заключается в поддержке украинского народа и защте международного права, пишет LaPresse.

Итальянский политик-демократ Грациано Дельрио в интервью La Repubblica заявил, что высказывания экс-премьера ставят Италию в сложное положение в Европе. Он подчеркнул, что в роли РФ как страны агрессора нет двусмысленности и Мелони должна объяснить это Берлускони, "если она в состоянии это сделать".

Сам Берлускони прокомментировал публикацию аудиозаписей в Facebook, заявив, что "никто не может сомневаться в его приверженности" западным ценностям.

"Всего этого не было бы, если бы в Италии не существовало очень плохой привычки превращать политические дискуссии в сплетни, используя украденные фразы, тайно записанные, и комментарии, сфотографированные с помощью телеобъектива, с использованием метода, который является не только нечестным, но и пугающим. Прежде всего, это метод, который приводит к искажению и даже перевиранию моих мыслей, использованию обрывков разговоров по своему усмотрению, приписыванию мне мнений, которые я просто сообщал, приданию дискурсивным фразам смысла, совершенно отличного от реального", – возмутился он.

Политик заявил, что его позиция и позиция Forza Italia не отличается от позиции итальянского правительства, Европейского союза и НАТО "ни по украинскому кризису, ни по другим основным вопросам международной политики".

"Подвергать сомнению причины поведения России, как это делаю я, и надеяться на скорейшее дипломатическое решение при решительном и совместном вмешательстве Соединенных Штатов и Китая – это не действия, противоречащие западной солидарности и поддержке украинского народа. В конце концов, мир не может быть достигнут, если права Украины не будут должным образом защищены", – добавил он.