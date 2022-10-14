Спикером Палаты депутатов Италии стал сторонник Путина, который называл его "светом" и в 2014 году ездил в Крым

Депутат от партии "Лиги" набрал 222 голоса.
Как сообщает Bloomberg, раньше Фонтана занимал посты министра по делам семьи и инвалидов и министра по европейским делам при премьер-министре Джузеппе Конте. Он является противником абортов и известен своими "твердыми взглядами" на иммиграцию. Также, в течение своей политической карьеры он выступал против гражданских союзов однополых пар, говорится в материале El Pais. Фонтана заявлял, что "настоящая семья" подвергается нападению.
Во внешней политике Фонтана очень критически относится к президенту США Джо Байдену, говорится в материале El Pais, в то же время он "с энтузиазмом" выражался о президенте России Владимире Путине. Он называл его "ориентиром для тех, кто верит в модели идентичности общества" благодаря "великому христианскому религиозному пробуждению, зарегистрированному в стране", а также называл Путина "светом для нас".
Кроме того, в 2014 году он ездил в Крым в качестве международного наблюдателя по приглашению Кремля. Тогда он заявил, что "крымчане чувствуют, что вернулись в родной дом", и призывал ЕС отменить санкции против России.
Сегодня, в день голосования в зале парламента вывесили баннер: "Нет пропутинскому гомофобному президенту", сообщило repubblica.it. Представители Демократической партии назвали выбор Фонтаны "провокацией" и "экстремистским" ходом.
В сентябре в Италии прошли внеочередных парламентские выборы. На них победила партия Fratelli d'Italia ("Братья Италии"), лидером которой является Джорджа Мелони. "Лига" Маттео Сальвини получила 8,9% голосов, партия Forza Italia ("Вперед, Италия") Сильвио Берлускони набрала 8,3%. Эти три политсилы составляют правоцентристскую коалицию.
Как пишет Bloomberg, выборы спикера нижней палаты знаменуют собой последний шаг перед консультациями, направленными на выбор министров и формирование нового правительства.
В июле в Италии возник политический кризис. Партия "Движение пяти звезд", которая входила в коалицию, 14 июля бойкотировала голосование о доверии правительству. Тогдашний премьер-министр Марио Драги подал в отставку, но президент страны Серджо Маттарелла не принял ее и предложил выступить в парламенте еще раз.
20 июля Сенат Италии выразил доверие кабинету Драги. За доверие проголосовали 95 сенаторов, против были 35. Всего на заседании присутствовали 192 сенатора, но в голосовании приняли участие 133. Члены трех крупнейших партий "Движение пяти звезд", "Вперед, Италия" и "Лига", которые входят в коалицию, не приняли участия в голосовании.
Драги подал в отставку второй раз. Маттарелла принял ее и назначил внеочередные парламентские выборы.