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Спикером Палаты депутатов Италии стал сторонник Путина, который называл его "светом" и в 2014 году ездил в Крым

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Фонтана набрал 222 голоса
Фонтана набрал 222 голоса
Фото: EPA

В Италии новым спикером Палаты депутатов – нижней палаты парламента – избрали члена правой партии "Лига" Лоренцо Фонтана. Об этом 14 октября сообщили итальянские СМИ, в частности RAI и repubblica.it.

Депутат от партии "Лиги" набрал 222 голоса. 

Как сообщает Bloomberg, раньше Фонтана занимал посты министра по делам семьи и инвалидов и министра по европейским делам при премьер-министре Джузеппе Конте. Он является противником абортов и известен своими "твердыми взглядами" на иммиграцию. Также, в течение своей политической карьеры он выступал против гражданских союзов однополых пар, говорится в материале El Pais. Фонтана заявлял, что "настоящая семья" подвергается нападению. 

Во внешней политике Фонтана очень критически относится к президенту США Джо Байдену, говорится в материале El Pais, в то же время он "с энтузиазмом" выражался о президенте России Владимире Путине. Он называл его "ориентиром для тех, кто верит в модели идентичности общества" благодаря "великому христианскому религиозному пробуждению, зарегистрированному в стране", а также называл Путина "светом для нас".

Кроме того, в  2014 году он ездил в Крым в качестве международного наблюдателя по приглашению Кремля. Тогда он заявил, что "крымчане чувствуют, что вернулись в родной дом", и призывал ЕС отменить санкции против России.

Сегодня, в день голосования в зале парламента вывесили баннер: "Нет пропутинскому гомофобному президенту", сообщило repubblica.it. Представители Демократической партии назвали выбор Фонтаны "провокацией" и "экстремистским" ходом.

Фото: EPA
Фото: EPA

В сентябре в Италии прошли внеочередных парламентские выборы. На них победила партия Fratelli d'Italia ("Братья Италии"), лидером которой является Джорджа Мелони. "Лига" Маттео Сальвини получила 8,9% голосов, партия Forza Italia ("Вперед, Италия") Сильвио Берлускони набрала 8,3%. Эти три политсилы составляют правоцентристскую коалицию.

Как пишет Bloomberg, выборы спикера нижней палаты знаменуют собой последний шаг перед консультациями, направленными на выбор министров и формирование нового правительства. 


Контекст:

В июле в Италии возник политический кризис. Партия "Движение пяти звезд", которая входила в коалицию, 14 июля бойкотировала голосование о доверии правительству. Тогдашний премьер-министр Марио Драги подал в отставку, но президент страны Серджо Маттарелла не принял ее и предложил выступить в парламенте еще раз.

20 июля Сенат Италии выразил доверие кабинету Драги. За доверие проголосовали 95 сенаторов, против были 35. Всего на заседании присутствовали 192 сенатора, но в голосовании приняли участие 133. Члены трех крупнейших партий "Движение пяти звезд", "Вперед, Италия" и "Лига", которые входят в коалицию, не приняли участия в голосовании.

Драги подал в отставку второй раз. Маттарелла принял ее и назначил внеочередные парламентские выборы.

Теги: выборы, Италия, Джо Байден, демократия, депутаты, правительство, Сильвио Берлускони, коалиция, Европа, голосование, Серджо Маттарелла, Джузеппе Конте, Маттео Сальвини, спикер, Марио Драги, ЕС, Джорджа Мелони
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