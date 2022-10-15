Шустер: Война в Украине может привести к гражданской войне в РФ и ее распаду, несомненно

Бацман спросила у Шустера, может ли такого масштаба война, как в Украине, спровоцировать в РФ гражданскую войну или привести к развалу России подобно тому, как война в Афганистане привела к развалу СССР.
"Может привести и к распаду, и к гражданской войне, несомненно. Этого [на Западе] никто не хочет. Так же, как никто не хотел, несмотря на слова пропагандистов и всех идиотов, которые говорят, что Запад хотел развалить Советский Союз. Запад точно не хотел развалить Советский Союз", – поделился Шустер.
По мнению телеведущего, Запад времен позднего СССР жил очень комфортно, несмотря на Берлинскую стену, и потом после того, как ее не стало.
"Запад жил себе комфортно, с объединенной Германией, со свободной Венгрией, свободной Чехией и Словакией, которые мирно разошлись, Польшей. И Советский Союз им ничем не мешал. Особенно если во главе Советского Союза стоит такой человек, как [первый президент СССР] Михаил Горбачев. Все боялись, куда же эти ядерные бомбы пойдут, на какую территорию", – считает он.
Точно так же, полагает Шустер, никто сейчас не хочет реального распада Российской Федерации.
"Но то, что делает сегодня руководство РФ… Они ее сами разваливают и ведут страну к гражданской войне. Это реально вероятный сценарий. Потому что жить при таком устройстве, где один человек в какой-то момент может придумать правила для жизни миллионов, не работает. Есть национальные республики. В конце концов, Северный Кавказ... Что, [глава Чечни Рамзан] Кадыров удержит Северный Кавказ? Сильно сомневаюсь. Кадыров – не тот человек. Без помощи Кремля, без денег Кремля, без вооружения Кремля его ингуши похоронят. Вся эта структура, конструкция рухнет, потому что нет ничего, что ее связывает", – заявил телеведущий.
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