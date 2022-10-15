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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Война в Украине может привести к гражданской войне в РФ и ее распаду, несомненно

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Шустер не исключает распада России в результате развязанной ею войны в Украине
Шустер не исключает распада России в результате развязанной ею войны в Украине
Фото: Шустер online / Facebook

Журналист, телеведущий Савик Шустер допускает, что Россия вследствие полномасштабного вторжения в Украину может развалиться, хотя на Западе "этого никто не хочет". Такое мнение он высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Бацман спросила у Шустера, может ли такого масштаба война, как в Украине, спровоцировать в РФ гражданскую войну или привести к развалу России подобно тому, как война в Афганистане привела к развалу СССР.

"Может привести и к распаду, и к гражданской войне, несомненно. Этого [на Западе] никто не хочет. Так же, как никто не хотел, несмотря на слова пропагандистов и всех идиотов, которые говорят, что Запад хотел развалить Советский Союз. Запад точно не хотел развалить Советский Союз", – поделился Шустер.

По мнению телеведущего, Запад времен позднего СССР жил очень комфортно, несмотря на Берлинскую стену, и потом после того, как ее не стало.

"Запад жил себе комфортно, с объединенной Германией, со свободной Венгрией, свободной Чехией и Словакией, которые мирно разошлись, Польшей. И Советский Союз им ничем не мешал. Особенно если во главе Советского Союза стоит такой человек, как [первый президент СССР] Михаил Горбачев. Все боялись, куда же эти ядерные бомбы пойдут, на какую территорию", – считает он.

Точно так же, полагает Шустер, никто сейчас не хочет реального распада Российской Федерации.

"Но то, что делает сегодня руководство РФ… Они ее сами разваливают и ведут страну к гражданской войне. Это реально вероятный сценарий. Потому что жить при таком устройстве, где один человек в какой-то момент может придумать правила для жизни миллионов, не работает. Есть национальные республики. В конце концов, Северный Кавказ... Что, [глава Чечни Рамзан] Кадыров удержит Северный Кавказ? Сильно сомневаюсь. Кадыров – не тот человек. Без помощи Кремля, без денег Кремля, без вооружения Кремля его ингуши похоронят. Вся эта структура, конструкция рухнет, потому что нет ничего, что ее связывает", – заявил телеведущий.

Шустер: За две недели до первых выборов Путина журналист Артем Боровик на частном борту летел в Грузию, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина. Самолет взорвался. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия до 1991 года входила в состав Советского Союза.

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров в интервью основателю проекта "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал мнение, что после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России. "Окончание российско-украинской войны не будет означать конец войны как таковой. Война начнется в России. Война за власть", – спрогнозировал журналист.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованном 13 сентября, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

Бывший российский вице-премьер-министр, близкий соратник экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаил Полторанин допускает распад Российской Федерации. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Полторанин считает, что у России может быть только два выхода – захват новых территорий или распад. В случае распада, по его мнению, "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу, после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал мнение, что эпоха России как империи закончилась и эта страна скоро развалится – "еще при нашей жизни".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Савик Шустер, СССР, Михаил Горбачев, Рамзан Кадыров, Кавказ, Кремль, Алеся Бацман, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, россияне
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