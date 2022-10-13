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Шустер: Я не очень верю в гражданский бунт в РФ, но где-то на полигоне в Саратовской области может вспыхнуть

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Шустер считает, что в России есть храбрые люди, но их единицы
Шустер считает, что в России есть храбрые люди, но их единицы
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Журналист, телеведущий Савик Шустер в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман ответил на вопрос, верит ли он в бунты в России на фоне мобилизации.

"Я не очень верю в гражданские бунты. Плюс законы, которые действуют в РФ, [делают протесты] фактически самоубийством. Есть храбрые люди, но это одиночки. Что касается вооруженных людей, то может. Эти ребята, которых мобилизовали, которые спят в траншеях, которых ничему не обучают, выдали им оружие и будут посылать как пушечное мясо. Никто из них не хочет погибать", – сказал Шустер.

Он считает, что те "могут повернуть оружие легко".

"В любом месте [может "вспыхнуть"]. На полигонах, в какой-нибудь Саратовской области, где прямо на дорогах обучают людей, устраивают засады на трассах шоссейных. Если люди спят в окопах, которые они сами вырыли, если для них ничего не подготовлено, нет ни палаток, ни поставок продовольствия, ни медикаментов, никакой медицинской поддержки на фронте", – объяснил Шустер.

По его словам, для серьезных изменений России понадобиться авторитетный лидер, который скажет примерно следующее: "Мы не холопы, мы не рабы. Поворачиваем оружие – и вперед, на Кремль".

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ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о подписании указа о частичной мобилизации для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

В Генштабе ВСУ заявляли, что мобилизация в России "поглощает" отдаленные населенные пункты – иногда в результате облав "практически все мужское население призывного возраста насильно доставляют в военкоматы".

4 октября Forbes сообщил, что, по его данным, из России с начала "частичной" мобилизации уехало около 700 тыс. граждан.

11 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в России происходят бунты среди мобилизованных, приказы командиров отказываются выполнять "более 100" из них.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Савик Шустер, оружие, мобилизация, полигон, Алеся Бацман, телеведущий, бунт
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