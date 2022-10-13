Шустер: Я не очень верю в гражданский бунт в РФ, но где-то на полигоне в Саратовской области может вспыхнуть

Шустер считает, что в России есть храбрые люди, но их единицы Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я не очень верю в гражданские бунты. Плюс законы, которые действуют в РФ, [делают протесты] фактически самоубийством. Есть храбрые люди, но это одиночки. Что касается вооруженных людей, то может. Эти ребята, которых мобилизовали, которые спят в траншеях, которых ничему не обучают, выдали им оружие и будут посылать как пушечное мясо. Никто из них не хочет погибать", – сказал Шустер.

Он считает, что те "могут повернуть оружие легко".

"В любом месте [может "вспыхнуть"]. На полигонах, в какой-нибудь Саратовской области, где прямо на дорогах обучают людей, устраивают засады на трассах шоссейных. Если люди спят в окопах, которые они сами вырыли, если для них ничего не подготовлено, нет ни палаток, ни поставок продовольствия, ни медикаментов, никакой медицинской поддержки на фронте", – объяснил Шустер.

По его словам, для серьезных изменений России понадобиться авторитетный лидер, который скажет примерно следующее: "Мы не холопы, мы не рабы. Поворачиваем оружие – и вперед, на Кремль".

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