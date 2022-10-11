Более сотни мобилизированных из РФ устроили бунт из-за плохих условий в армии – Генштаб ВСУ

По имеющейся у Генштаба информации, на одном из учебных полигонов восточного военного округа РФ из-за низкого уровня обеспечения, несоблюдения санитарных норм, ненадлежащего питания и отсутствия нормальных условий для проживания более 100 мобилизованных отказываются выполнять какие-либо приказы командования и покидать казарму.

Также в Генштабе отметили что мобилизация и переброска Россией резервов все равно не позволяют преодолеть защитников и защитниц нашей Украины.