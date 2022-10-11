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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Более сотни мобилизированных из РФ устроили бунт из-за плохих условий в армии – Генштаб ВСУ

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В России продолжаются бунты среди мобилизованных
В России продолжаются бунты среди мобилизованных
Фото: depositphotos.com

В России продолжаются бунты среди мобилизованных. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

По имеющейся у Генштаба информации, на одном из учебных полигонов восточного военного округа РФ из-за низкого уровня обеспечения, несоблюдения санитарных норм, ненадлежащего питания и отсутствия нормальных условий для проживания более 100 мобилизованных отказываются выполнять какие-либо приказы командования и покидать казарму.

Также в Генштабе отметили что мобилизация и переброска Россией резервов все равно не позволяют преодолеть защитников и защитниц нашей Украины.

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Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о подписании указа о частичной мобилизации для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

В Генштабе ВСУ заявляли, что мобилизация в России "поглощает" отдаленные населенные пункты – иногда в результате облав "практически все мужское население призывного возраста насильно доставляют в военкоматы".

4 октября Forbes сообщил, что, по его данным, из России с начала "частичной" мобилизации уехало около 700 тыс. граждан.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, мобилизация, армия РФ, война России против Украины
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