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Бабченко: Россия развалится при нашей жизни

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Бабченко: Развал России продолжается уже 100 лет
Бабченко: Развал России продолжается уже 100 лет
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Эпоха России как империи закончилась, и эта страна скоро развалится. Такое мнение российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко выразил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Развал России продолжается уже 100 лет. Все. Эпоха империи закончилась. Темпы [развала] хорошие. Это будет еще при нашей жизни, я думаю. Темпы хорошие. Римская империя разваливалась 600 лет, российская – разваливается 100. Всего 100 лет назад Польша и Финляндия были в составе империи, сейчас об этом не говорит ничего", – сказал Бабченко.

По его словам, "в ХХІ веке процессы ускоряются, сейчас началась третья серия".

"Но [президент России Владимир] Путин – здоровье у него хорошее, мужик он молодой и сильный, доступ к медицине самой передовой у него есть, лет 10–15 он продержится совершенно точно. А вот после этого можно будет начинать отсчет", – объяснил Бабченко.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия до 1991 года входила в состав Советского Союза.

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

В последнее время ходят слухи, что Путин серьезно болен.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Польша, Аркадий Бабченко, Финляндия, Алеся Бацман
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