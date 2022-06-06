Бабченко: Россия развалится при нашей жизни

"Развал России продолжается уже 100 лет. Все. Эпоха империи закончилась. Темпы [развала] хорошие. Это будет еще при нашей жизни, я думаю. Темпы хорошие. Римская империя разваливалась 600 лет, российская – разваливается 100. Всего 100 лет назад Польша и Финляндия были в составе империи, сейчас об этом не говорит ничего", – сказал Бабченко.
По его словам, "в ХХІ веке процессы ускоряются, сейчас началась третья серия".
"Но [президент России Владимир] Путин – здоровье у него хорошее, мужик он молодой и сильный, доступ к медицине самой передовой у него есть, лет 10–15 он продержится совершенно точно. А вот после этого можно будет начинать отсчет", – объяснил Бабченко.
Россия до 1991 года входила в состав Советского Союза.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
В последнее время ходят слухи, что Путин серьезно болен.