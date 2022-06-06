Бабченко: Россия развалится при нашей жизни

"Развал России продолжается уже 100 лет. Все. Эпоха империи закончилась. Темпы [развала] хорошие. Это будет еще при нашей жизни, я думаю. Темпы хорошие. Римская империя разваливалась 600 лет, российская – разваливается 100. Всего 100 лет назад Польша и Финляндия были в составе империи, сейчас об этом не говорит ничего", – сказал Бабченко.

По его словам, "в ХХІ веке процессы ускоряются, сейчас началась третья серия".

"Но [президент России Владимир] Путин – здоровье у него хорошее, мужик он молодой и сильный, доступ к медицине самой передовой у него есть, лет 10–15 он продержится совершенно точно. А вот после этого можно будет начинать отсчет", – объяснил Бабченко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube