Шустер: То, что Путин сделал со своими военными под Лиманом, не прощается верховному главнокомандующему. Так что месть возможна

В день, когда оккупанты сдали Лиман, Путин в Кремле подписывал с главарями боевиков договор об аннексии Фото: ЕРА

По его словам, те, кто гипотетически способен вступить в борьбу с Путиным, сделают это не для того, чтоб самому спастись, а чтоб его наказать. И это могут быть крайние радикалы, подобные Игорю Стрелкову-Гиркину, который системно критикует Кремль за неудачную стратегию и допущенные потери в российской армии.

Шустер привел в пример сдачу оккупантами Лимана в Донецкой области, который Вооруженные силы Украины освободили в день подписания Путиным документов об аннексии с "лидерами" захваченных Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

"Если мы возьмем Лиман и то, что говорят сейчас, как их называют, турбопатриоты типа Гиркина. В принципе, это очевидно: выводить людей оттуда надо было раньше, чтобы сохранить им жизнь. Но это сделано не было, потому что надо было провести церемонию в Георгиевском зале, и Лиман не мог быть оставлен до церемонии или во время церемонии. Значит, Путин бросил этих людей на верную гибель ради того, чтобы пожать руки четырем предателям", – считает Шустер.

Он отметил, что с боевиками ОРДЛО и коллаборантами в РФ не считаются, но за погибшие по вине Путине элитные и профессиональные воинские подразделения ему, возможно, прийдется отвечать.

"[Главаря "ДНР" Дениса] Пушилина, ["главу" Херсонской области, коллаборанта Владимира] Сальдо и так далее никто всерьез даже в России не воспринимает. За это рукопожатие он пролил кровь в том числе и спецназа ГРУ. Так что месть может произойти. Такое не прощается верховному главнокомандующему – он ради церемонии жертвует жизнями лучших, самых верных своих легионеров", – поделился прогнозом журналист.

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