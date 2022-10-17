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Шустер: То, что Путин сделал со своими военными под Лиманом, не прощается верховному главнокомандующему. Так что месть возможна

 
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В день, когда оккупанты сдали Лиман, Путин в Кремле подписывал с главарями боевиков договор об аннексии
В день, когда оккупанты сдали Лиман, Путин в Кремле подписывал с главарями боевиков договор об аннексии
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин может быть отстранен от власти не в результате борьбы за кресло, а в качестве мести за военные неудачи и большие потери в Украине. Об этом журналист и телеведущий Савик Шустер заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

По его словам, те, кто гипотетически способен вступить в борьбу с Путиным, сделают это не для того, чтоб самому спастись, а чтоб его наказать. И это могут быть крайние радикалы, подобные Игорю Стрелкову-Гиркину, который системно критикует Кремль за неудачную стратегию и допущенные потери в российской армии.

Шустер привел в пример сдачу оккупантами Лимана в Донецкой области, который Вооруженные силы Украины освободили в день подписания Путиным документов об аннексии с "лидерами" захваченных  Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

"Если мы возьмем Лиман и то, что говорят сейчас, как их называют, турбопатриоты типа Гиркина. В принципе, это очевидно: выводить людей оттуда надо было раньше, чтобы сохранить им жизнь. Но это сделано не было, потому что надо было провести церемонию в Георгиевском зале, и Лиман не мог быть оставлен до церемонии или во время церемонии. Значит, Путин бросил этих людей на верную гибель ради того, чтобы пожать руки четырем предателям", – считает Шустер.

Он отметил, что с боевиками ОРДЛО и коллаборантами в РФ не считаются, но за погибшие по вине Путине элитные и профессиональные воинские подразделения ему, возможно, прийдется отвечать.

"[Главаря "ДНР" Дениса] Пушилина, ["главу" Херсонской области, коллаборанта Владимира] Сальдо и так далее никто всерьез даже в России не воспринимает. За это рукопожатие он пролил кровь в том числе и спецназа ГРУ. Так что месть может произойти. Такое не прощается верховному главнокомандующему – он ради церемонии жертвует жизнями лучших, самых верных своих легионеров", – поделился прогнозом журналист.

Шустер: За две недели до первых выборов Путина журналист Артем Боровик на частном борту летел в Грузию, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина. Самолет взорвался. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин объявил о незаконной аннексии и подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября.

1 октября спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские силы окружили российскую группировку в районе Лимана, освобождены населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки.

В тот же день минобороны России проинформировало о потере оккупантами ЛиманаВ вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины. 5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Украина, Донецкая область, Лиман, ВСУ, война России против Украины
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