Фейгин: Израиль и США должны понимать, что Иран в обмен на дроны что-то от России получит. Может, технологии производства ядерного оружия

"Что Израиль, что Соединенные Штаты должны отдавать себе отчет, что что-то Тегеран взамен получит или уже получил. Ну ладно, там говорили об этих самолетах: якобы [истребитель] "Су-35" [могут поставить], какой-то долгосрочный контракт [выполнить]. Я, честно говоря, в это не очень верю", – сказал он.

По словам блогера, сейчас "не та ситуация, при которой Москва сейчас будет какие-то военно-технические поставки взамен осуществлять".

"Ей самой они нужны просто. Ну тоже глупо. А вот технологии производства ядерного оружия, военные технологии: вот тут лаборатории, там технологии создания обогащенного урана – тут бог его знает. Там же стоит в [иранском] Бушере недостроенная немцами станция", – отметил Фейгин.

Он предполагает, что речь может идти также о сотрудничестве "двух стран-изгоев".

"Одна – уже страна – спонсор терроризма. Я имею в виду Иран. Она во всех списках. Вторая – значит, что называется, "без пяти минут". А почему бы им не сотрудничать и в этой области? Знаете, в свое время [советский диктатор Иосиф] Сталин Китаю, Мао [Цзедуну], передал ядерную бомбу. [...] Откуда она у Китая-то появилась? Она появилась из Москвы. А почему нет? Что может помешать передаче решающей – тем более что там программа своя ядерная есть, в Тегеране, – передаче каких-то недостающих ее элементов", – объяснил Фейгин.

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