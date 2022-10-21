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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Израиль и США должны понимать, что Иран в обмен на дроны что-то от России получит. Может, технологии производства ядерного оружия

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Фейгин отметил, что Иран уже страна спонсор терроризма
Фейгин отметил, что Иран – уже страна – спонсор терроризма
Фото: ЕРА

Иран может получить что-то взамен от России за поставки иранских дронов российским войскам, напавшим на Украину. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"Что Израиль, что Соединенные Штаты должны отдавать себе отчет, что что-то Тегеран взамен получит или уже получил. Ну ладно, там говорили об этих самолетах: якобы [истребитель] "Су-35" [могут поставить], какой-то долгосрочный контракт [выполнить]. Я, честно говоря, в это не очень верю", – сказал он.

По словам блогера, сейчас "не та ситуация, при которой Москва сейчас будет какие-то военно-технические поставки взамен осуществлять".

"Ей самой они нужны просто. Ну тоже глупо. А вот технологии производства ядерного оружия, военные технологии: вот тут лаборатории, там технологии создания обогащенного урана – тут бог его знает. Там же стоит в [иранском] Бушере недостроенная немцами станция", – отметил Фейгин.

Он предполагает, что речь может идти также о сотрудничестве "двух стран-изгоев".

"Одна – уже страна – спонсор терроризма. Я имею в виду Иран. Она во всех списках. Вторая – значит, что называется, "без пяти минут". А почему бы им не сотрудничать и в этой области? Знаете, в свое время [советский диктатор Иосиф] Сталин Китаю, Мао [Цзедуну], передал ядерную бомбу. [...] Откуда она у Китая-то появилась? Она появилась из Москвы. А почему нет? Что может помешать передаче решающей – тем более что там программа своя ядерная есть, в Тегеране, – передаче каких-то недостающих ее элементов", – объяснил Фейгин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2".

23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".

Утром 17 октября Россия совершила массированную атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами. Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО. Канаани после этого продолжил отрицать поставки дронов российской армии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября внес на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за поставок иранских дронов России. Он заявил, что Украина готова предоставить доказательства применения иранских БПЛА.

В МВД подчеркивали: украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие". Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО.

В то же время Иран потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.

За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания в октябре ввели санкции против Ирана.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Иран, оружие, терроризм, ядерное оружие, война, Марк Фейгин, беспилотники, технологии, самолеты, санкции против Ирана, война России против Украины, блогер, сотрудничество
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