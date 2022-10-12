РФ использует иранские беспилотники в войне против Украины минимум с августа – британская разведка

В разведке отметили, что Россия развернула беспилотные летательные аппараты иранского производства как минимум с августа 2022 года.

"Эти БПЛА медленные и летают на малых высотах, что позволяет легко нацеливаться на одиночные летательные аппараты с помощью обычных средств ПВО. Существует реальная возможность того, что Россия добилась определенного успеха, атаковав одновременно несколькими БПЛА. Несмотря на заявленную дальность полета в 2500 км, Shahed-136 имеет лишь небольшую взрывчатую нагрузку. Вряд ли он будет удовлетворительно выполнять функцию глубокого удара, для которой Россия, вероятно, стремилась его использовать. С учетом того, что российские тактические боевые самолеты все еще обладают ограниченным эффектом над территорией Украины, отсутствие надежного, устойчивого и точного ударного потенциала оперативного уровня, вероятно, является одним из самых значительных пробелов в возможностях России в Украине", – говорится в сообщении.

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136, которые они перекрасили в свои цвета и назвали "Герань-2", в основном на юге и востоке – в Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области. Также беспилотники были применены во время массированной атаки на Украину 10-го и 11 октября.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ на 6 октября, Россия применила в Украине 86 иранских дронов-камикадзе, 60% из них были уничтожены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.