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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные сбили из польских ЗРК девять беспилотников за двое суток – Залужный

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Валерий Залужный рассказал об успешной работе ВСУ по сбиванию российских беспилотников
Валерий Залужный рассказал об успешной работе ВСУ по сбиванию российских беспилотников
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

За двое суток зенитный ракетный дивизион Вооруженных сил Украины сбил девять из 11 запущенных беспилотников иранского производства Shahed-136 из комплексов, которые предоставила Польша. Об этом сообщил 11 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

"Это результат качественной подготовки наших зенитчиков, проводимых польскими собратьями. Именно Польша предоставила комплексы, из которых советскими ракетами украинцы сбивают иранские дроны, запущенные россиянами. Это реалии сегодняшней войны", – написал Залужный.

Он выразил благодарность Польше за военную помощь Украине.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid034gCvsabSFW4KVyY9Q7NYbj26uwv28usFH1dAtTzqYhLMctKRxGQbzUZKVdi9JAUEl

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136, которые они перекрасили в свои цвета и назвали "Герань-2", в основном на юге и востоке – в ОдесскойНиколаевскойХарьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области. Также беспилотники были применены во время массированной атаки на Украину 10 и 11 октября.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ на 6 октября, Россия применила в Украине 86 иранских дронов-камикадзе, 60% из них были уничтожены.

Теги: Польша, беспилотники, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Валерий Залужный
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