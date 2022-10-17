"Власти Ирана могут заявлять, что черное – белое". Енин сравнил поставки России иранских дронов с крушением украинского Boeing в Тегеране

Енин: ВСУ удавалось сбивать и "парковать" на землю целые комплексы этих Shahed. И там четко и понятно, откуда они и какие там комплектующие Фото: mvs.gov.ua

Об этом он заявил 17 октября в эфире национального телемарафона, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы не впервые сталкиваемся с тем, что власти Ирана могут заявлять, что черное – белое. Также они, может, скажут, что не сбивали наш Boeing [рейса PS] 752 несколько лет назад и также не делали ничего другого. Но наши следователи-оперативники фиксируют результаты обстрелов. И нашим подразделениям ВСУ удавалось сбивать и "парковать" на землю целые комплексы этих Shahed и дронов, которые осуществляют управление этими Shahed. И там четко и понятно, откуда они и какие там комплектующие", – сказал Енин.

По его данным, в результате утренней атаки России обесточено 585 населенных пунктов Украины.