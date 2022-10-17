"Власти Ирана могут заявлять, что черное – белое". Енин сравнил поставки России иранских дронов с крушением украинского Boeing в Тегеране

Об этом он заявил 17 октября в эфире национального телемарафона, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Мы не впервые сталкиваемся с тем, что власти Ирана могут заявлять, что черное – белое. Также они, может, скажут, что не сбивали наш Boeing [рейса PS] 752 несколько лет назад и также не делали ничего другого. Но наши следователи-оперативники фиксируют результаты обстрелов. И нашим подразделениям ВСУ удавалось сбивать и "парковать" на землю целые комплексы этих Shahed и дронов, которые осуществляют управление этими Shahed. И там четко и понятно, откуда они и какие там комплектующие", – сказал Енин.
По его данным, в результате утренней атаки России обесточено 585 населенных пунктов Украины.
Самолет Boeing 737-800 рейса PS752, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.
Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда иранские дипломаты заявляли, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. Известно о четырех погибших, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка.
Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани после этого обстрела снова заявил, что его страна якобы не поставляет дроны-камикадзе России.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз ввести санкции против Ирана за поставку России беспилотников.