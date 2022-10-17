ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба в обращении из бомбоубежища призвал ЕС ввести санкции против Ирана за поставки России дронов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Недалеко от дома, где я живу, пролетал один из дронов
Кулеба: Недалеко от дома, где я живу, пролетал один из дронов
Скриншот: Dmytro Kuleba / Facebook

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз ввести санкции против Ирана за поставку России беспилотников. Об этом он сообщил в Twitter.

Кулеба отметил, что участвовал во встрече с европейскими коллегами онлайн во время утренней атаки РФ дронами по столице.

"Я стал, наверно, первым министром, обратившимся к Совету министров иностранных дел ЕС из бомбоубежища – в Киеве сирены", – написал глава МИД Украины.

Он запросил у европейских союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы, а также призвал ЕС ввести санкции против Ирана за поставку оккупантам ударных беспилотников.

"Девятый пакет санкций ЕС в отношении России должен быть сильным", – написал Кулеба.

Он также сообщил в Facebook, что рассказал европейским коллегам об утренних атаках, и, в частности, подчеркнул, что это атаки и на европейскую энергетическую систему, так как они мешают Украины экспортировать электроэнергию в страны ЕС.

"Я, как и вы, все это слышал, пережил. Буквально недалеко от дома, где я живу, пролетал один из дронов. Собака запаниковала, потом еще отхаживали собаку от стресса, возвращали к нормальной жизни, потому что очень сильно взрывы стрессанули", – поделился министр.

По словам Кулебы, он призвал ввести санкции против Ирана впервые в истории украинско-иранских отношений.

"Что называется, терпение лопнуло. Мы слушали очень долго разные пояснения, разные аргументы, но правду не спрячешь и эта правда сегодня прилетела в дома города Киева. Поэтому время применить санкции против Ирана за поставки оружия РФ настало", – заявил министр.

Он также отметил, что на встрече обсуждались санкции против России, началась работа над девятым санкционным пакетом ЕС.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/911827523537086/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.

Представитель Ирана 17 октября заявил, что его страна якобы не поставляет дроны-камикадзе России.

Теги: Киев, Иран, оружие, санкции, МИД Украины, бомбоубежище, беспилотники, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, санкции против Ирана, война России против Украины, Евросоюз, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Робертс призналась, как у нее в телефоне записан Клуни
Робертс призналась, как у нее в телефоне записан Клуни
Владимир и Кристина Остапчук на фоне слухов о расставании проигнорировали вторую годовщину своей свадьбы
Владимир и Кристина Остапчук на фоне слухов о расставании проигнорировали вторую годовщину своей свадьбы
  Наряд украинского дизайнера из кожи и бумаги занял второе место на престижном конкурсе в рамках Недели моды в Лос-Анджелесе
  Наряд украинского дизайнера из кожи и бумаги занял второе место на престижном конкурсе в рамках Недели моды в Лос-Анджелесе
Пугачева с Макаревичем оторвалась на концерте у Гребенщикова
Пугачева с Макаревичем оторвалась на концерте у Гребенщикова
"Поверьте, мне остается немного". Арестович заявил, что ежемесячно получает от своего YouTube-канала $30 тыс. прибыли
"Поверьте, мне остается немного". Арестович заявил, что ежемесячно получает от своего YouTube-канала $30 тыс. прибыли
"Шикарная малышка". Мейхер снялась в перьях, с отрытыми плечами, и рассказала о работе в Европе
"Шикарная малышка". Мейхер снялась в перьях, с отрытыми плечами, и рассказала о работе в Европе
В дом телеведущего Егора Гордеева попал дрон
В дом телеведущего Егора Гордеева попал дрон
Участников группы BTS отправят в южнокорейскую армию
Участников группы BTS отправят в южнокорейскую армию
46-летний Сенцов в четвертый раз станет отцом
46-летний Сенцов в четвертый раз станет отцом
"Самая красивая женщина в мире", "Такая сексуальная". 64-летняя Мадонна снялась в нижнем белье
"Самая красивая женщина в мире", "Такая сексуальная". 64-летняя Мадонна снялась в нижнем белье
"Самая дебильная история в моей жизни". Тринчер потеряла обручальное кольцо за 66 тис. грн
"Самая дебильная история в моей жизни". Тринчер потеряла обручальное кольцо за 66 тис. грн
"Поважати ворога до честі турбота. Але нема кого тут поважати, мій ворог мерзота". Серга презентовал новое стихотворение
"Поважати ворога – до честі турбота. Але нема кого тут поважати, мій ворог – мерзота". Серга презентовал новое стихотворение
"Красавица, украиночка!", "Какое красивое фото!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару показала себя со спины
"Красавица, украиночка!", "Какое красивое фото!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару показала себя со спины
"Хер вам, а не Украина!" Злата Огневич обратилась к российским оккупантам
"Хер вам, а не Украина!" Злата Огневич обратилась к российским оккупантам
  "Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева
  "Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева
"Нет настроения метать бисер перед свиньями". Рамина Эсхакзай резко поставила на место хейтеров
"Нет настроения метать бисер перед свиньями". Рамина Эсхакзай резко поставила на место хейтеров
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом (59305)
2
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (46939)
3
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане (42483)
4
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные (30838)
5
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото (27881)
6
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница (24275)
7
Свитолина и Монфис впервые стали родителями (22331)
8
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Поляковой предстала в платье с откровенным декольте (13223)
 
 
 
 