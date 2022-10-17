Кулеба в обращении из бомбоубежища призвал ЕС ввести санкции против Ирана за поставки России дронов

Кулеба: Недалеко от дома, где я живу, пролетал один из дронов Скриншот: Dmytro Kuleba / Facebook

Кулеба отметил, что участвовал во встрече с европейскими коллегами онлайн во время утренней атаки РФ дронами по столице.

"Я стал, наверно, первым министром, обратившимся к Совету министров иностранных дел ЕС из бомбоубежища – в Киеве сирены", – написал глава МИД Украины.

Он запросил у европейских союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы, а также призвал ЕС ввести санкции против Ирана за поставку оккупантам ударных беспилотников.

"Девятый пакет санкций ЕС в отношении России должен быть сильным", – написал Кулеба.

Я став, мабуть, першим міністром, який звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС із бомбосховища — в Києві сирени. Закликав ЄС: надати більше ППО та боєприпасів; запровадити санкції проти Ірану за постачання РФ безпілотників. 9-й пакет санкцій ЄС проти РФ має бути сильним. pic.twitter.com/1tYwuXzcCw — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 17, 2022

Он также сообщил в Facebook, что рассказал европейским коллегам об утренних атаках, и, в частности, подчеркнул, что это атаки и на европейскую энергетическую систему, так как они мешают Украины экспортировать электроэнергию в страны ЕС.

"Я, как и вы, все это слышал, пережил. Буквально недалеко от дома, где я живу, пролетал один из дронов. Собака запаниковала, потом еще отхаживали собаку от стресса, возвращали к нормальной жизни, потому что очень сильно взрывы стрессанули", – поделился министр.

По словам Кулебы, он призвал ввести санкции против Ирана впервые в истории украинско-иранских отношений.

"Что называется, терпение лопнуло. Мы слушали очень долго разные пояснения, разные аргументы, но правду не спрячешь и эта правда сегодня прилетела в дома города Киева. Поэтому время применить санкции против Ирана за поставки оружия РФ настало", – заявил министр.

Он также отметил, что на встрече обсуждались санкции против России, началась работа над девятым санкционным пакетом ЕС.

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