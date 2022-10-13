Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в интервью "Радио НВ" 13 октября.

"Относительно "Шахидов". Да, иногда они прорываются, но количество "Шахидов", которые сбивают наши военные, противовоздушные силы, другие подразделения, задействованные в этом процессе, уже достигают процентов 85–90, в зависимости от дня. Они запускают их много. Это иранские так называемые беспилотные летательные аппараты под названием камикадзе. Мы научимся бороться с этими вещами", – сказал он.

Данилов отметил, что такая результативность не означает, что украинцы не должны реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"Обязательно нужно прятаться в бомбоубежище; обязательно принимать те или иные решения о передвижении людей в места, где есть абсолютно безопасная для них ситуация", – подчеркнул он.