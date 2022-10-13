Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в интервью "Радио НВ" 13 октября.
"Относительно "Шахидов". Да, иногда они прорываются, но количество "Шахидов", которые сбивают наши военные, противовоздушные силы, другие подразделения, задействованные в этом процессе, уже достигают процентов 85–90, в зависимости от дня. Они запускают их много. Это иранские так называемые беспилотные летательные аппараты под названием камикадзе. Мы научимся бороться с этими вещами", – сказал он.
Данилов отметил, что такая результативность не означает, что украинцы не должны реагировать на сигналы воздушной тревоги.
"Обязательно нужно прятаться в бомбоубежище; обязательно принимать те или иные решения о передвижении людей в места, где есть абсолютно безопасная для них ситуация", – подчеркнул он.
В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.
Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2",
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.
Воздушные тревоги в Украине могут стать продолжительнее из-за использования оккупантами Shahed-136, заявил 12 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.