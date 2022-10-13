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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сбивают 85–90% дронов-камикадзе иранского производства, запущенных Россией – СНБО

Данилов сказал, что Shahed-136 "иногда прорываются"
Данилов сказал, что Shahed-136 "иногда прорываются" 
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Украинские военнослужащие сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в интервью "Радио НВ" 13 октября.

"Относительно "Шахидов". Да, иногда они прорываются, но количество "Шахидов", которые сбивают наши военные, противовоздушные силы, другие подразделения, задействованные в этом процессе, уже достигают процентов 85–90, в зависимости от дня. Они запускают их много. Это иранские так называемые беспилотные летательные аппараты под названием камикадзе. Мы научимся бороться с этими вещами", – сказал он. 

Данилов отметил, что такая результативность не означает, что украинцы не должны реагировать на сигналы воздушной тревоги. 

"Обязательно нужно прятаться в бомбоубежище; обязательно принимать те или иные решения о передвижении людей в места, где есть абсолютно безопасная для них ситуация", – подчеркнул он. 

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.

Воздушные тревоги в Украине могут стать продолжительнее из-за использования оккупантами Shahed-136, заявил 12 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СНБО, ПВО, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, Алексей Данилов
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