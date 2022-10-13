Воздушные силы ВСУ сбили за сутки пять вертолетов и почти 20 дронов-камикадзе

В частности, ВСУ уничтожили 17 иранских БПЛА Shahed-136 и два российских "Zala Ланцет".
"Авиация Воздушных сил продолжает поддерживать наступательные действия наших подразделений на различных направлениях, нанося удары по средствам ПВО противника, взводным и ротным опорным пунктам, логистике, полевым составам горюче-смазочных материалов и боеприпасам, также живой силе", – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что четыре из пяти вертолетов, о сбитии которых отчитались ВС ВСУ, 12 октября были уничтожены в течение 18 минут.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 12 октября, составили около 63 380 военных, 2505 танков, 268 самолетов, 234 вертолета, 316 крылатых ракет, 1149 беспилотников.