Воздушные силы ВСУ за 18 минут сбили четыре российских вертолета – командование

"С 8.40 по 8.58 12 октября на юге Украины зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили минимум четыре ударных вертолета противника (предположительно Ка-52), осуществлявших огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, один вертолет упал на освобожденной от оккупантов территории, остальные – на линии фронта.

"Боевая работа велась еще по двум вертолетам, поэтому есть большая вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится!" – добавили в командовании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)