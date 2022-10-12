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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воздушные силы ВСУ за 18 минут сбили четыре российских вертолета – командование

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Сбитые вертолеты предположительно, Ка-52
Сбитые вертолеты – предположительно, Ка-52
Фото: EPA (иллюстративное)

Украинские военные за 18 минут уничтожили минимум четыре вертолета российских оккупантов. Об этом сообщило 12 октября в Telegram командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"С 8.40 по 8.58 12 октября на юге Украины зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили минимум четыре ударных вертолета противника (предположительно Ка-52), осуществлявших огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, один вертолет упал на освобожденной от оккупантов территории, остальные – на линии фронта.

"Боевая работа велась еще по двум вертолетам, поэтому есть большая вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится!" – добавили в командовании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 12 октября, составили около 63 380 военных2505 танков, 268 самолетов, 235 вертолетов, 355 РСЗО и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вертолет, война России против Украины, Воздушные силы Украины
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