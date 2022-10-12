ВСУ за сутки ликвидировали около 270 оккупантов, 15 беспилотников и 20 крылатых ракет – Генштаб

Оккупанты в войне против Украины потеряли более 2,5 тыс. танков Фото: EPA

Другие потери составили:

танки – 2505 (+1);

боевые бронированные машины – 5181 (+19);

артиллерийские системы – 1507 (+11);

РСЗО – 355 (+2);

средства ПВО – 182 (+1);

самолеты – 268;

вертолеты – 235;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1129 (+15);

крылатые ракеты – 315 (+20);

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3927 (+11);

специальная техника – 136.

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском и авдеевском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что в течение дня данные могут быть скорректированы.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника. Цифры будут скорректированы и опубликованы отдельно, в течение дня. Завтра к уже скорректированным цифрам будут добавлены потери врага за предыдущие сутки. Спасибо за понимание", – заявили в пресс-центре.