ВСУ за сутки ликвидировали около 270 оккупантов, 15 беспилотников и 20 крылатых ракет – Генштаб

Другие потери составили:
"Наибольшие потери противник понес на бахмутском и авдеевском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что в течение дня данные могут быть скорректированы.
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника. Цифры будут скорректированы и опубликованы отдельно, в течение дня. Завтра к уже скорректированным цифрам будут добавлены потери врага за предыдущие сутки. Спасибо за понимание", – заявили в пресс-центре.