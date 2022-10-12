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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки ликвидировали около 270 оккупантов, 15 беспилотников и 20 крылатых ракет – Генштаб

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Оккупанты в войне против Украины потеряли более 2,5 тыс. танков
Оккупанты в войне против Украины потеряли более 2,5 тыс. танков
Фото: EPA

С 24 февраля Вооруженные силы Украины ликвидировали около 63 380 российских оккупантов (+270 за последние сутки). Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook 12 октября.

Другие потери составили:

  • танки – 2505 (+1);
  • боевые бронированные машины – 5181 (+19);
  • артиллерийские системы – 1507 (+11);
  • РСЗО – 355 (+2);
  • средства ПВО – 182 (+1);
  • самолеты – 268;
  • вертолеты – 235;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1129 (+15);
  • крылатые ракеты – 315 (+20);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3927 (+11);
  • специальная техника – 136.

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском и авдеевском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что в течение дня данные могут быть скорректированы.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника. Цифры будут скорректированы и опубликованы отдельно, в течение дня. Завтра к уже скорректированным цифрам будут добавлены потери врага за предыдущие сутки. Спасибо за понимание", – заявили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02nsw79CNKEQN5HEraef7SQTHVyWn8Sc2nzsr28R6atzFGFu6L2NAmcg8dSQCCjs78l

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, танки, вертолет, РСЗО, самолеты, ВСУ, война России против Украины
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